جدة — أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي عن تحقيق أرقام تشغيلية قياسية حيث استقبل وودع أكثر من 5.3 مليون مسافر خلال موسم ذروة العمرة من 1 رمضان وحتى 7 شوال لهذا العام 1446.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، إن موسم ذروة العمرة الحالي شهد تنفيذًا متقنًا للخطط التشغيلية، أسهمت في سرعة إتمام إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات، بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.

وبين المهندس مازن جوهر أن مطار الملك عبد العزيز سجل أرقامًا قياسية من مطلع شهر رمضان وحتى 7 شوال 1446هـ، حيث نجح المطار في استقبال وتوديع أكثر من 5.3 مليون مسافر، أقلتهم 31.5 ألف رحلة جوية، وتم مناولة 6.4 مليون حقيبة.

وأكد أن اكتمال خطط المطار التشغيلية لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم توجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني، وسعادة الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة، الذين يتابعون بصفة مستمرة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المطار، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود كافة الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول لما يشرف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف الرحمن.

وقدم الرئيس التنفيذي لمطارات جدة شكره لمنسوبي مطار الملك عبد العزيز الدولي ولكافة الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية العاملة بالمطار على جهودهم المخلصة خلال موسم ذروة العمرة، والتي أسهمت في تحقيق أهداف الخطة التشغيلية للموسم، مؤكدًا أنهم مستمرون في تنفيذ الخطط التشغيلية لضمان سلاسة الحركة التشغيلية للمسافرين عبر المطار.

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