الرياض: تسلم طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، الطائرة الجديدة رقم 53 من أصل طلبيته لشراء 120 طائرة مع شركة إيرباص من طراز A320neo، ضمن خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع وزيادة حجم الأسطول التي أطلقها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

ووصلت الطائرة الجديدة رقم 53 من طراز A320neo الحديث إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليبلغ اجمالي عدد الطائرات التي تم استلامها خلال العام الجاري 2024 إلى 6 طائرات من هذا الطراز حتى شهر يوليو، والتي كانت على جدول التسليم خلال 2024 من طلبية طائرات إيرباص التي تشمل 120 طائرة، والتي كانت عند توقيعها ثاني أكبر طلبية شراء لطائرات A320neo في الشرق الأوسط، وساهمت في تعزيز مكانة طيران ناس كالطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، والمصنف ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي على مستوى العالم وفق منظمة سكاي تراكس.

وبموازاة النمو في حجم اسطول طيران ناس، يسهم تسلم الطائرات الجديدة في توليد مئات الوظائف النوعية في قطاع الطيران بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أعلن طيران ناس مؤخراً فتح باب التوظيف في عدة برامج شملت "برنامج طياري المستقبل"، "برنامج مهندسي المستقبل"، وبرنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات.

وتعزز زيادة حصة طائرات A320neo في أسطول طيران ناس من التزام الطيران الاقتصادي الرائد بالاستدامة وحماية البيئة، حيث يعتبر هذا الطراز هو الأحدث والأكثر صداقة للبيئة والأعلى كفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم.

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