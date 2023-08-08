الدوحة، قطر: فازت شركة "بارسونز" الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، بعقد تبلغ قيمته 52 مليون دولار لتقديم خدمات استشارية هندسية للتصميم لمشروع إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية لهيئة الأشغال العامة "أشغال" في قطر، وذلك لمدة ست سنوات، تتضمن تقديم تصميم تصوري وأولي وتفصيلي لمشاريع الطرق والبنية التحتية في الدوحة.

وقال بيير سانتوني رئيس شركة "بارسونز" في الشرق الأوسط: "نفخر بالعمل مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية لمدينة الدوحة، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر، إذ سيساهم المشروع في تعزيز إمكانية الوصول وتقليل الازدحام مما يعمل على تقليل تكاليف النقل".

ويبلغ عدد سكان قطر أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، حيث يعيش أكثر من نصفهم في العاصمة الدوحة، ويأتي إنشاء إطار عمل جديد للطرق والبنية التحتية ليدعم احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية في العاصمة، إذ يمثل ذلك أحد أبرز التحديات الرئيسية التي تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 لمعالجتها.

وفي إطار مساعي "بارسونز" للعمل بما يتماشى مع خطـة العمـل الوطنيـة للتغيـر المناخـي 2030، والتي تم تطويرها من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي في الدولة بهدف الحد من انبعاثات الكربون، وتسعى الدولة من خلالها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25٪ بحلول عام 2030، تعهدت "بارسونز" بتنفيذ عدة مبادرات مستدامة في إطار عملها على هذا المشروع، بما في ذلك استخدام المواد المعاد تدويرها في التصميم.

وبدأت "بارسونز" بالعمل مع "أشغال" منذ عام 2002، حيث تعاونت معها مؤخراً لتقديم خدمات تخطيط النقل لكأس العالم FIFA قطر 2022. ويضم فريق الشركة الإقليمي ما يزيد عن ستة آلاف موظف يتمتعون بخبرة واسعة في العديد من التخصصات بما في ذلك التنقل الذكي، وإدارة الأصول، والتصميم، والتخطيط الحضري، والاستدامة، وتنسيق المواقع.

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حول "بارسونز"

تعد شركة "بارسونز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: PSN)، شركة رائدة متخصصة في التكنولوجيا في مجالات الأمن الوطني والبنية التحتية، وتتمتع بإمكانات واسعة في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات، والفضاء والدفاع الصاروخي، والنقل، والمعالجة البيئية، والتنمية الحضرية، وحلول البنية التحتية الحيوية.