المنامة: ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 52 لمملكة البحرين، الذي يصادف 16 ديسمبر 2023م، احتفل بنك الخليج الدولي بمقره الرئيس في المنامة بمشاركة جميع أعضاء الإدارة العليا في البنك وموظفيه؛ حيث يؤكد هذا الاحتفال مواصلة بنك الخليج الدولي التزامه تجاه مملكة البحرين وتطورها ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب.، عن خالص التهاني لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، وإعجابه الرؤية الفريدة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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