المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي (رمز التداول: KHALEEJI)، عن نتائجه المالية للربع الثاني من العام 2024م حيث حقق البنك أرباحًا صافية عائدة لمساهمي الشركة بلغت 2.130 مليون دينار بحريني مقابل 3.199 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 33.42٪، بينما ارتفعت ربحية السهم الأساسية الى 2.24 فلس مقارنةً مع 0.25 فلس للفترة المماثلة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثاني من عام 2024 ما قيمته 1.913 مليون دينار بحريني، مقابل 2.656 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 27.97%. وقد بلغ مجموع الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 ما قيمته 11.674 مليون دينار بحريني، مقابل 11.978 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 2.54%. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة في مصروفات التمويل.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م، حقق البنك أرباحًا صافية عائدة على المساهمين بلغت 5.138 مليون دينار بحريني مقارنةً مع 6.951 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام الماضي، بانخفاض نسبته 26.08%، بينما ارتفعت ربحية السهم الأساسية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م إلى 5.41 فلسًا مقارنة مع 4.94 فلسًا للنصف الثاني من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 4.838 مليون دينار بحريني، مُقابل 5.736 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاض بنسبة 15.66%. في حين وصلت القيمة الإجمالية لمجموع الإيرادات بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 24.576 مليون دينار بحريني، مُقابل 25.100 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاض بنسبة 2.09%.

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م بنسبة 22.20% ليصل إلى 122.46 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 157.39 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. وانخفض إجمالي الأصول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م بنسبة 0.79% ليبلغ 1,490.61 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,502.42 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م، بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 5.03% لتصل إلى 1,111.05 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,057.83 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في الاستثمارات في الصكوك بنسبة 2.21% ليصل إلى 534.29 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 522.75 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. وايضا سجل البنك ارتفاعاً في عقود التمويل بنسبة 9.52% ليصل إلى 600.46 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 548.29 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أكد السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الظروف المُحيطة، مصرحًا بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن هذه النتائج التي تجسد قدرة خليجي بنك على التكيف والتطور استجابة لظروف السوق المتغيرة، حيث نلتزم بمواجهة تحديات السوق الحالية التي كان للظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم كبير الأثر عليها."

وأشار القصيبي إلى أن مساعي البنك مستمرة للبناء على إنجازاته عبر خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: "لقد تمكنّا خلال النصف الأول من العام من بناء أساس قوي للنجاح على المدى الطويل، وذلك بفضل التزامنا الثابت بالنمو الاستراتيجي والتركيز على العملاء، حيث يحرص البنك على المضي قدمًا في مواصلة إعطاء الأولوية للابتكار والمرونة ودفع النمو من خلال فهم عميق لتلبية احتياجات العملاء والشغف بتقديم خدمة استثنائية تهدف إلى ترسيخ مكانة خليجي بنك كوجهة للتميز في قطاع الصيرفة الإسلامية. وبينما نمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتنا الطموحة في النصف الثاني من العام، سنواصل الاستثمار في الحلول الرقمية، مع التركيز المستمر على تقديم تجارب استثنائية تعزز الثقة والولاء. كما أود أن أعرب عن خالص الامتنان والتقدير لمساهمينا وعملائنا الكرام على دعمهم المستمر وثقتهم في رؤيتنا."

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