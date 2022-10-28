نمو حجم المبيعات في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 11.9% وارتفاع حجم المبيعات في الربع الثالث بنسبة 18.1% على أساس سنوي بالرغم من تحديات السوق

لاتزال العلاوات السعرية أعلى من الأسعار القياسية والتوجيهات متوسطة المدى ، نظراً لتنافسية منتجات الشركة المتميزة ومكانتها الرائدة في السوق

تؤكد الشركة التزامها بدفع 975 مليون دولار أمريكي كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار أمريكي على الأقل عن السنة المالية 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم شركة بروج بي إل سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225)، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري والربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، ومحافظة الشركة على أدائها الإيجابي حتى نهاية الفترة مدفوعاً بالنمو القوي في حجم المبيعات.

حققت "بروج" زيادة في الإيرادات بنسبة 13.5% لتصل إلى 5.13 مليار دولار أمريكي عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات الإجمالية بنسبة 11.9% بما في ذلك ارتفاع في حجم مبيعات البولي بروبيلين بنسبة 14.7%. وشهدت هذه الفترة نمواً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة بنسبة 7.9% على أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها. وخلال الربع الثالث من هذا العام، بدأت الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين بالإنتاج الفعلي وتوفير أصناف أكثر تنوعاً وجودة. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 3.6% لتبلغ 2.10 مليار دولار أمريكي بسبب ارتفاع تكاليف المواد والخدمات اللوجيستية عالمياً. مع ذلك، شهدت هذه التكاليف انخفاضاً قليلاً في نهاية الربع الثالث.

وارتفعت الإيرادات في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 8.0% على أساس سنوي لتصل إلى 1.67 مليار دولار أمريكي مدفوعة بنمو حجم المبيعات، فيما ارتفع حجم المبيعات الإجمالية في الفترة نفسها بنسبة 18.1% على أساس سنوي لتبلغ 1,341 كيلو طن. وعوّض ارتفاع حجم المبيعات القوي في بروج جزئياً عن الانخفاض في متوسط ​​أسعار البيع والتي تأثرت بالضغوطات التي تتعرض لها سلاسل التوريد والتسعيرالتي يشهدها القطاع عالمياً. ظلت العلاوات السعرية لمنتجات بروج أعلى من توجيهات الشركة على المدى المتوسط​، وذلك يمثل ميزة تنافسية رئيسية للشركة. كما حققت بروج خلال الربع الثالث أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بقيمة 593 مليون دولار أمريكي وأرباحاً بقيمة 308 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "يسرنا أن نعلن عن نتائج الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام، حيث حققت الشركة أداءً قوياً من حيث الإيرادات وحجم المبيعات خلال هذه الفترة بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها سلاسل التوريد العالمية والتسعير. وتعكس هذه النتائج قدرتنا الكبيرة على مواصلة الابتكار وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة لعملائنا والعديد من القطاعات الصناعية في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "تواصل حلول بروج المخصصة لقطاع البنية التحتية زيادة حصتها في الأسواق النهائية لمنتجاتنا، حيث بلغت مبيعاتها 46% من إجمالي مبيعاتنا في الربع الثالث، ونستمر في التركيز على تطوير هذه الحلول كأولوية لتوفير حلول مميزة ومتنوعة مقارنةً بنظرائنا على مستوى العالم. كما حافظنا على ارتفاع العلاوات السعرية عن الأسعار القياسية في السوق، مما يعكس كفاءة عملياتنا وجودة المنتجات التي نوفرها. ونحن متفائلون باستمرار الطلب القوي في أسواقنا الرئيسية مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى نظراً لمكانة بروج الرائدة، وقدرتنا على تقديم قيمة مضافة للعملاء بأعلى مستويات الجودة وتحقيق عائدات جذابة لمساهمينا".

تؤكد شركة بروج على توجيهاتها متوسطة المدى بشأن العلاوات السعرية البالغة 200 دولار أمريكي للطن الواحد من البولي إيثيلين و140 دولار أمريكي للطن الواحد من البولي بروبيلين. ومن المتوقع أن يتوافق حجم المبيعات مع مستويات حجم الإنتاج خلال الربع الحالي، مع توقع بزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية لبروج في آسيا والشرق الأوسط عن الأسواق المتقدمة على مستوى العالم.

وفي ظل دورة التحويل النقدية القوية خلال العام 2022، بالإضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز والتوقعات الإيجابية للربع الرابع، تؤكد بروج التزامها بدفع 975 مليون دولار أمريكي كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية 2022، ودفع 1.3 مليار دولار أمريكي على الأقل عن السنة المالية 2023. وفي شهر أكتوبر 2022، قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بقيمة 325 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.2 مليار درهم إماراتي أو 3.97 فلساً للسهم. وفي ظل هذه المعطيات تثق إدارة بروج بقدرة الشركة على تحقيق توقعات السوق فيما يتعلق بصافي الأرباح للسنة المالية 2022.

وعقب إدراج الشركة، انضمت بروج إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" للأسهم العالمية التي يسترشد بها المستثمرون في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية. ويعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانتها الرائدة وحضورها العالمي المتنوع ويؤكد على أهميتها بالنسبة لقاعدة المستثمرين من المؤسسات العالمية ممن شاركوا في الاكتتاب العام الأولي لبروج.

المقاييس المالية الرئيسية

مليون دولار أمريكي الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 (مبدئية) الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (مبدئية) نسبة التغيير الربع الثالث من السنة المالية 2021 (مبدئية) الربع الثاني من السنة المالية 2022 (مبدئية) نسبة التغيير أحجام المبيعات (ألف طن ( 3,280 3,669 11.9% 1,136 1,341 18.1% الإيرادات 4,522 5,134 13.5% 1,551 1,674 8.0% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (1) 2,182 2,104 (3.6%) 696 593 (14.9%) الأرباح خلال الفترة المحددة 1,229 1,161 (5.5%) 397 308 (22.3%) التدفق النقدي الحر التشغيلي (2) 2,026 1,992 (1.7%) 674 564 (16.4%)

يقصد هنا الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واحتساب خسائر القيمة على العقارات والمصانع والمعدات. التدفق النقدي الحر التشغيلي يقصد به هنا الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد خصم الإنفاق الرأسمالي

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