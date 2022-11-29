· بنك الإمارات دبي الوطني يرعى إنتاج نسخة عن النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة "عيشي بلادي" باستخدام أصوات من الفضاء

· الحملة تعكس التزام البنك بدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 في الدولة، وترمز إلى الأمل والتفاؤل بالإمكانيات والقدرات الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجّه بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تحية استثنائية وتكريماً لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي يكّرس مساعي الدولة وطموحها لاكتشاف الفضاء. ويتجسد هذا التكريم في إطلاق "نشيد الإمارات للفضاء"، وهو عبارة عن إعادة إنتاج للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة "عيشي بلادي" عبر أنغام مؤلفة بأصوات من الفضاء الخارجي.

وفي أعقاب الحصول على اعتماد مجموعة دبي للفلك، تم تطوير نشيد الفضاء بالتعاون مع ملحنين ومهندسي صوت متخصصين باستخدام أصوات عابرة للمجرات بما في ذلك أصوات الكواكب وأقمارها والنجوم والكويكبات والمركبات الفضائية وغير ذلك الكثير، وقد تم جمعها سوياً لتشكّل نشيد "عيشي بلادي".

وتم الكشف عن نشيد الإمارات للفضاء خلال احتفالات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بالعيد الوطني الـ 51 بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة بحضور عدد من فريق الإدارة العليا والموظفين. وتضمنت الإحتفالات عروضاً ثقافية وحرفاً تقليدية وفرصة تذوق المأكولات الإماراتية وعرضاً للمواهب الإماراتية ضمن البنك.

وعبر إطلاق هذه الحملة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني التزامه بدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني؛ وتعزيز حضور الدولة في مشهد الفضاء العالمي. وقد ساهم برنامج الإمارات لرواد الفضاء في ترسيخ مكانة الدولة كمركز للتكنولوجيا المتقدمة، علاوةً على دعم جهودها لتنويع الاقتصاد وتوجيه الشباب الإماراتي لاكتشاف الفرص الاستثنائية في قطاع الفضاء.

وانسجاماً مع هذه الطموحات، يطلق بنك الإمارات دبي الوطني حملته بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات بهدف تشجيع العقول المواطنة الشابة على استكشاف علم الفلك والمجلات ذات الصلة. كما يتزامن الإعلان عن الحملة مع تأكيد مركز محمد بن راشد للفضاء موعد إطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر من خلال "مشروع الإمارات لاستكشاف القمر".

وفي إطار الحملة، أنتج بنك الإمارات دبي الوطني فيلم تعريفي يحتوي نشيد الفضاء ويشيد بطموحات الدولة في مجال الفضاء. وإضافة إلى ذلك، خصص البنك صفحة على موقعه الإلكتروني تتيح للمستخدمين استكشاف الأصوات المكانية التي يتألف منها النشيد من خلال تحريك الفأرة فوق أجزاء من النشيد لمعرفة مصدر الصوت. وعبر النقر على صوت معين، يمكنهم أيضاً استعراض مكتبة الأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة هذا المصدر.

وبهذه المناسبة، قال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي وتجربة العملاء في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعتبر نجاح برنامج الإمارات لرواد الفضاء مصدر فخر كبير لنا على الصعيد الوطني، ويشكل هذا النجاح أيضاً تتويجاً يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى دوماً لتحقيق الريادة على صعد الابتكار والنمو. وانسجاماً مع طموح الدولة ومساعيها لاستكشاف الفضاء، يشكّل النشيد انعكاساً للتقدّم الذي أحرزته لترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء".

واختتم بوخش بقوله: "بصفته مجموعة مصرفية وطنية مدفوعة بالابتكار، يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بإطلاق هذه النسخة من النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة كتحية وتكريم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يجسد طموح دولتنا في الوصول إلى النجوم".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2022 بلغ مجموع أصوله 721 مليار درهم (يعادل تقريباً 196 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 885 فرعاً إضافة إلى 4,113 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.7 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 94% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. وكان بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً السبّاق لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

تريشا كاول

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

فاكس: 971-4-4358040

البريد الإلكتروني: global.com-Tricia.Kaul@bcw