استحوذت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الرعاية الصحية المتكاملة والمدرجة في السوق المالية السعودية ("نمو") كمساهم رئيس في مجموعة الفيصلية، برمز تداول (TIBBIYAH/9530) وبالرمز الدولي (ISIN:SA15H194KT19)، على حصة استراتيجية (51%) في شركة العناية المبتكرة "نيو يو" التب تبلغ قيمتها السوقية 418 مليون ريال سعودي.

ومن المقرر الإعلان النهائي عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 213.5 مليون ريال سعودي، يوم 30 أغسطس الجاري، خلال حفل في قاعة مكة بفندق فيرمونت الرياض. يحضر الحفل كلا من زياد التونسي، رئيس مجلس إدارة شركة طبية القابضة، ود. عايض القحطاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة العناية الطبية "نيو يو".

ويعد مركز "نيو يو" من المراكز الرائدة في خدمات التجميل في الشرق الأوسط، تأسس على يد البروفيسور عائض القحطاني، الرائد العالمي في جراحات السمنة. ويعد المركز الأول المتخصص في جراحات علاج السمنة والبدانة.

ويسعى مركز نیو یو الطبي لتقدیم أفضل الخدمات الطبیة وبأرقى مستوى من خلال تقديم أحدث ما توصل إلیه العلم في التقنیات الطبیة بوجود طاقم طبي فرید ومتخصص من الاستشاریین السعودیین من خلال تطبیق أعلى معاییر الجودة والرفاھیة الطبیة في مختلف التخصصات.

كما يقدم أحدث وسائل الرشاقة وتقنیات صقل الجسم ونحت القوام، علاوة على الخدمات العلاجیة غیر الجراحیة المتمثلة في البرامج الغذائیة المصممة لتتناسب مع شتى الاحتیاجات.

كما يقدم مركز نیويو الطبي كل من الخدمات التجمیلیة الجراحیة وخدمات النساء والولادة التجمیلیة تحت إشراف نخبة من الاستشاريین الرائدين من خلال أحدث التقنیات.

وتشمل الخدمات التي يقدمها مركز "نيو يو" جراحات السمنة والتجميل، والنسائية التجميلية، والجلدية والحقن التجميلي، ونجميل وعلاج الأسنان، وعلاج الدوالي والشعيرات الدموية، وصقل القوام غير الجراحي، والليزر العلاجي والتجميلي، والعناية بالبشرة، وصحة الرجل، وحقن الفيتامينات بالإضافة إلى قسم خاص بالعيون.

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