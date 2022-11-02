تم تصميم زورق المرور 510 بالتعاون بين شركة أبوظبي لبناء السفن وحوض "آريس" لبناء السفن، وصنعته شركة أبوظبي لبناء السفن في دولة الإمارات

الزورق متعدد الوظائف يعتبر مثاليًا لأداء مجموعة واسعة من المهام البحرية الحساسة

أبوظبي: كشفت شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة الإقليمية التابعة لـ ايدج والرائدة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، اليوم عن (510 OPV)، وهو زورق مرور بطول 51 مترًا مصنوع في دولة الإمارات بواسطة شركة أبوظبي لبناء السفن. وصرحت شركة بناء السفن التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بهذا الإعلان في اليوم الأول من معرض ومنتدى إندونيسيا الدفاعي 2022، الذي يُقام في JIExpo Kemayoran في جاكرتا بإندونيسيا حتى 5 نوفمبر.

وتم تصميم زوق المرور 510 بواسطة شركة أبوظبي لبناء السفن وحوض "آريس" لبناء السفن، الذي يمتاز بتصاميم مثبتة الفعالية لهياكل السفن ومجموعة متنوعة من السفن البحرية. ويعتبر زورق المرور الذي يبلغ طوله 51م مناسبًا للعمل في الظروف البحرية الصعبة، إذ يتميز بسطح معياري كبير قابل للتعديل لنقل السفن أو المعدات، أو استخدام أنظمة قتالية مختلفة. وبسعة وقود تبلغ 65.000 لتر، يتمتع الزورق بقدرة تحمّل ممتدة طويلة المدى، وهو مثالي للبحث والإنقاذ ومهام الهجوم السريع والأنشطة البحرية الأخرى.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "نحن فخورون بإطلاق زورق مرور جديد، شارك في تصميمه كل من شركة أبوظبي لبناء السفن وحوض "آريس" لبناء السفن، ويُصنع بواسطة فريقنا المتميز من الخبراء والموظفين. ولكونه مصممًا لأداء مجموعة متنوعة من المهام، فإننا نلبي الطلب العالمي المتزايد على السفن التكتيكية والمتطورة ذات القدرات عالية المستوى متعددة المهام. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، نركز على تطوير منتجات "صُنع في الإمارات" التي تتمتع بإمكانيات تصدير قوية، ونتطلع إلى مقابلة العملاء المحتملين وعرض قدراتنا خلال معرض إندونيسيا الدفاعي 2022".

ويمكن للزورق المهيأ للنقل أن يستوعب زورقي اعتراض سريعين بطول 11 مترًا، وقارب قابل للنفخ بهيكل صلب سريع الاستخدام، ومجموعة متنوعة من معدات البحث والإنقاذ، ورافعة واحدة متعددة الوظائف، وزلاجتين نفاثتين، ومركبة واحدة تعمل عن بعد، وسطح خلفي، وبوابات إنقاذ جانبية.

وكانت شركة أبوظبي لبناء السفن قد أطلقت في فبراير 2021 أول زوارق اعتراض سريعة بطول 16 متراً و 12 متراً للمتطلبات الساحلية والداخلية. وتقوم الشركة بتوسيع عروضها من خلال بناء سفن دورية بحرية في حوض بناء السفن التابع لها في أبوظبي والذي تبلغ مساحته 300 ألف متر مربع. وتمتلك شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لقطاع المنصات والأنظمة في ايدج، الآن مجموعة من التصاميم المنافسة دوليًا في نطاق 11-51 مترًا.

ويمكن لزوار معرض إندونيسيا الدفاعي 2022 زيارة ايدج والشركات التابعة لها في جناح دولة الإمارات A 005 / A 045 في JIExpo Kemayoran في جاكرتا بإندونيسيا.

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