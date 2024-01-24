توفر التقنية الجديدة سرعات تصل إلى 50 جيجابت في الثانية لإرسال واستقبال البيانات مع تكاملها بسلاسة مع الشبكات الحالية، ومساهمتها في تقليل التكاليف وتحسين مستوى جودة الخدمات



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، اليوم، عن تحقيقها إنجازاً لافتاً في مسار تطوير خدمات وحلول الاتصال التي توفرها لعملائها، وذلك بنجاحها في إكمال التجارب الميدانية لتقنية الشبكة الضوئية 50G PON، حيث تُعد هذه التجارب الأولى من نوعها في منطقة الخليج. وتعمل هذه التقنية المتطورة التي يصنفها الاتحاد الدولي للاتصالات كمعيار لقياس جودة توصيل الإنترنت واسع النطاق، على إحداث تحول إيجابي في البنية التحتية للألياف الضوئية ذات النطاق العريض، ما يوفر سرعات اتصال أعلى لإرسال واستقبال البيانات تصل إلى 50 جيجابت في الثانية.

وتعمل تقنية 50G PON على دمج الاتصالات الضوئية بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ما يساهم في تكاملها بسهولة مع شبكات التوزيع البصرية (ODNs) المستخدمة حالياً. ويسهم هذا التكامل السلس بين الشبكات في تسهيل عمليات ترقية الخدمات من خلال إعادة استخدام محطات الخطوط البصرية (OLTs) الحالية، ما يقلل بشكل فعال من التكلفة الإجمالية للملكية (TCO). وتساعد هذه المنهجية الاستراتيجية على تحسين متوسط الإيرادات من كل مستخدم، إضافة إلى الارتقاء بمستوى تجارب عملاء دو في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنطوي هذه التقنيات الحديثة على إمكانات جيدة لدعم الخدمات المستقبلية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "يسرنا أن نكون أول مشغل في منطقة الخليج يكمل بنجاح التجارب الميدانية لتقنية الشبكة الضوئية 50G PON، وهو إنجاز جديد يعكس التزام دو بتزويد عملائها بتجارب اتصال متقدمة بالاعتماد على أحدث الحلول والابتكارات التقنية. ولم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا الدعم المستمر من جانب عملائنا وشركائنا. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات من خلال مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا والشبكات، وسنواصل التزامنا بتحديث شبكاتنا بما يضمن حصول عملائنا على خدمات عالية الجودة تفوق توقعاتهم".

وتسهم التقنية الجديدة في تمكين الشركات والعملاء الأفراد من الاستفادة من التطبيقات ذات النطاق الترددي العالي والتي تتطلب زمن استجابة منخفض للغاية بما في ذلك تطبيقات الفيديو التفاعلية بدقة 8k، والتصاميم السحابية ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة عالية الرسوم/عالية الجودة، وغيرها المزيد.

وتمثّل هذه التجربة خطوة في غاية الأهمية في مجال تقنيات شبكة الألياف الضوئية ذات النطاق العريض للمنازل، فضلاً عن كونها تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها دو للبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية.

وتخطط دو لطرح هذه التكنولوجيا المتطورة في السوق بدءاً من العام 2024. وسيكون التركيز الأساسي لهذه الخدمة على الشركات، لتزويدها بأحدث التقنيات المتاحة.

#بياناتشركات

-انتهى-