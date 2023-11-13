الأعلى منذ تشغيل النظام في 2007

110.8 مليون رحلة إجمالي عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال الربع الثالث من 2023، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي وقدرتها على جذب السياح والمقيمين.

13% نسبة النمو في عدد الحسابات النشطة لتصل إلى 2.4 مليون حساب مقارنة بالعام الماضي و3.9 مليون مركبة مسجلة في سالك بنسبة نمو 8.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

"سالك" تحقق صافي ربح قوياً قدره 255 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 5.3% مقارنة بالعام الماضي، وتدفقاً نقدياً حراً قدره 359 مليون درهم في الربع الثالث من 2023.

تضمنت الإنجازات التشغيلية الرئيسة الانتقال إلى مكتب جديد صديق للبيئة والاحتفال بمرور عام على إدراجنا في سوق دبي المالي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- اعتمد معالي مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ("سالك" أو "الشركة") النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي التسعة أشهر والثلاثة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2023.

وقال الطاير: واصلت شركة سالك أداءها القوي خلال الربع الثالث من 2023 بتسجيلها 110.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغت إجمالي إيرادات الشركة 509 ملايين درهم، وارتفعت إيرادات استخدام النظام التي تمثل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى للربع الثالث منذ تشغيل سالك في عام 2007. وتأتي هذه النتائج بفضل التوسع القوي في الأنشطة السياحية والتجارية، وجاذبية إمارة دبي للسكان والزوار، مشيراً إلى أن الشركة حققت صافي ربح قدره 255 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق.

وعبر معالي مطر الطاير عن سروره بالنتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من عام 2023، التي تؤكد نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ويجسد الزخم القوي والمستدام في الربع الثالث تركيز حكومة دبي على توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة تجذب السياح. وتعتمد سالك على منظومة أعمال فعالة ومكانة الإمارة الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية المحلية المزدهرة لتواصل تعزيز مكانتها كجهة تشغيل رائدة لبوابات التعرفة المرورية على مستوى العالم أجمع".

ومن جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "حققت سالك إيرادات قوية خلال الربع الثالث من عام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 14.2%، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 64.9%. ونتلقى دعماً كبيراً لأدائنا منذ بداية العام حتى الآن بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي للفترة المتبقية من العام. وتجسد ذلك مؤخراً من خلال عدد التلاميذ المسجلين في مدارس القطاع الخاص في دبي والذي حقق أعلى نمو له على الإطلاق منذ عام 2007، مما يعكس قدرة المدينة على جذب المزيد من السكان. ويسعدنا أن نكرر توجيهاتنا المالية للعام بأكمله، ونتوقع أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين 9-10% مقارنة بعام 2022، مع هامش أرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحدود 66-67%".

وأضاف: "حققنا خلال الربع الثالث عدة إنجازات مهمة، حيث احتفلنا بالذكرى السنوية الأولى لإدراجنا في سوق دبي المالي في سبتمبر. كما انتقلنا إلى مكتبنا الجديد الصديق للبيئة في فيستيفال تاور تماشياً مع التزامنا بالحد من البصمة الكربونية للشركة، وكانت مناسبة مهمة للغاية في رحلتنا نحو الاستدامة".

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

"سالك" تسجل نمواً بلغ حوالي 15% مقارنة بالعام الماضي في الرحلات المولدة للإيرادات التي بلغ عددها نحو 110.8 مليون رحلة في الربع الثالث من 2023

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أٌجريت عبر بوابات سالك الثمانية في الربع الثالث من 2023 نمواً بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 14.6% لتصل إلى 110.8 مليون رحلة في الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ 96.6 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2022. وارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 338.2 مليون رحلة.

وقد ظلت الرحلات المولدة للإيرادات أعلى من مستوى الذروة المسجل قبل الجائحة الذي بلغ 107.4 مليون رحلة في الربع الثاني من 2019، وهي أقل بشكل طفيف من المستوى القياسي المسجل سابقاً في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب التأثيرات الموسمية؛ حيث يشهد الربع الثالث عادة مستوى أقل من الحركة نتيجة العطلة الصيفية قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الرابع.

وفي الربع الثالث من 2023، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 61.4% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة – مقارنة بذات الربع من العام السابق بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 16.3% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة - مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد رحلات سالك المولدة للإيرادات بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وتجاوز النمو القوي نسبة 10% في العديد من بوابات التعرفة المرورية بما فيها البرشاء (أكثر من 10%)، والممزر شمال (أكثر من 10%)، ونفق المطار (أكثر من 14%)، وجبل علي (أكثر من 17%).

ارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة حوالي 8.8% لتصل إلى نحو 3.9 مليون مركبة

ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك بنسبة 8.8% مقارنة بذات الفترة من العام السابق كما في 30 سبتمبر 2023، ما يعكس نجاح إمارة دبي في جهودها المستمرة في تنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية. وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 13.0% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 2.4 مليون حساب كما في 30 سبتمبر 2023. هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 226,000 بطاقة في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة بلغت 17.0% مقارنةً بالعام الماضي.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

ملاحظة حول القوائم المالية:

قد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية "سالك" بين الأشهر التسعة الأولى من 2022 والأشهر التسعة الأولى من 2023، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة. منذ شهر يوليو 2022، تعمل شركة سالك ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً. وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.

الأداء القوي المستمر أدى إلى زيادة إيرادات سالك بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 509 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023

رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الثالث من عام 2023 مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة التجارية والسياحية بدبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 14.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 443 مليون درهم. كما انخفضت إيرادات رسوم استخدام النظام بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، حيث يتراجع النشاط خلال الربع الثالث بسبب الاِنخفاض الموسمي المعتاد لحركة التنقل نتيجة العطلة الصيفية قبل أن يعاود الارتفاع في الربع الرابع. وساهمت رسوم الاستخدام بنسبة 87.0% من إجمالي إيرادات الربع.

المخالفات: حققت الشركة أداءً قوياً خلال الربع، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ووصلت إلى 54 مليون درهم مقارنة بـ 49 مليون درهم. وشهدت الإيرادات من المخالفات زيادة بنسبة حوالي 3.1% مقارنة بالربع الثاني من 2023 بفضل ارتفاع عدد صافي المخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة). وارتفع العدد الصافي للمخالفات بنسبة 13.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصل إلى 665,000 مخالفة تقريباً في الربع الثالث من عام 2023 مقابل 586,000 مخالفة تقريباً في نفس الفترة من العام السابق ومقابل 620,000 مخالفة تقريباً في الربع الثاني من عام 2023. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من 2023 نسبة 0.6% متماشية مع الربع السابق. وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.7% من إجمالي الإيرادات.

إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً بالمقارنة مع العام السابق والربع الثاني من 2023، حيث ارتفعت بنسبة 20.7% مقارنة بذات الربع من العام السابق، لتصل إلى 9 ملايين درهم وارتفعت بزيادة قدرها 42.4% مقارنة بالربع الثاني. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، لتفوق 1.5 مليار درهم، نتجت بشكل أساسي من نمو بنسبة 12.0% في رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية.

ظلت الربحية قوية في الربع الثالث وارتفع صافي الربح بنسبة 5.3% مقارنة بنفس الربع من العام السابق

حققت سالك أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 330 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2023 بزيادة قدرها 13.5% مقارنة بنفس الربع من العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 64.9% خلال الربع بانخفاض طفيف مقارنة بنفس الربع من العام السابق بسبب بعض النفقات غير المتكررة. ومع استبعاد النفقات غير المتكررة التي تشمل التكاليف المتعلقة بتجهيز مكتب "سالك" الجديد، بلغ إجمالي الأرباح المعدل قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء نحو 333 مليون درهم للربع الثالث، وبلغت هامش الأرباح المعدل قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 65.3%، وهو هامش مستقر بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.5% مقارنة بالربع السابق بسبب النفقات غير المتكررة في الربع الثالث من 2023 بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية المذكورة سابقاً حيث يتراجع النشاط خلال الربع الثالث بسبب العطلة الصيفية.

وبلغ صافي الربح 255 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رغم ارتفاع صافي تكاليف التمويل نظراً إلى تغير أسعار الفائدة، حيث أودعت "سالك" مبلغ 500 مليون درهم في صورة وديعة قصيرة الأجل خلال الربع الثالث للحد من أثر ارتفاع معدلات الربح على تكاليف التمويل. وانخفض صافي الربح مقارنة بالربع السابق بنسبة 6.6% بسبب انخفاض الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث من عام 2023 وارتفاع صافي تكاليف التمويل مقارنة بالربع السابق.

محافظة المركز المالي على صلابته

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -164 مليون درهم في 30 سبتمبر 2023، بزيادة عن مستوى 131 -مليون درهم المسجل بنهاية النصف الأول من عام 2023. وجاء رصيد رأس المال العامل مستقراً إلى حد كبير كنسبة من الإيرادات (تقريباً نحو 8.0%).

وفي نهاية الربع الثالث، بلغ صافي الدين 3.3 مليار درهم لتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لمدة اثني عشر شهراً السابقة 2.4 ضعفاً وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

تدفق نقدي حر قوي بلغ 359 مليون درهم، في حين تحسن هامش التدفق النقدي الحر مقارنة بالربع السابق ووصل إلى 70.5%

في الربع الثالث من 2023، حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 359 مليون درهم، وذلك بفضل الأداء المروري القوي المستمر. وتكبدت سالك نفقات رأسمالية مرتبطة بتجهيز المكتب الجديد بلغت 4.5 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2023، في حين ارتفع هامش التدفق النقدي الحر ووصل إلى 70.5% من 69.1% في الربع السابق.

أبرز إنجازات الشركة

سالك تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لإدراجها في سوق دبي المالي

في سبتمبر 2023، كانت الذكرى السنوية الأولى لإدراج "سالك" في سوق دبي المالي. وقد حقق الاكتتاب العام عائدات إجمالية تجاوزت 3.7 مليار درهم، مع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بـ 49 مرة في المجمل. وتواصل "سالك" تعزيز مكانتها كمشغل رائد عالميا لبوابات التعرفة المرورية بدعم من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة (حفظها الله)، إلى جانب طموحات هيئة الطرق والمواصلات بدبي في التوسع والنمو. وتعكس إنجازات الشركة في الأشهر الاثني عشر الماضية صمود دبي في ظل اقتصاد عالمي شديد التقلب والزيادة في استخدام بوابات سالك، مما يعزز أهمية نموذج أعمال "سالك".

سالك تحرز مزيداً من التقدم في جهودها لتعزيز الاستدامة، حيث انتقلت إلى مكتب جديد صديق للبيئة

تلتزم "سالك" بالحد من بصمتها الكربونية بما يتماشى مع هدف إمارة دبي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وكجزء من هذه الجهود، افتتحت الشركة مكتبها الجديد الصديق للبيئة في برج فيستيفال تاور مما يؤكد تركيزها على حماية البيئة والاستدامة. المكتب الجديد عبارة عن مبنى حاصل على شهادة LEED الذهبية وتم تجهيزه بإضاءة تستشعر الحركة وأجهزة طاقة فائقة الكفاءة وتم تصميمه باستخدام مواد مستدامة. وتماشياً مع مهمتها المتمثلة في الحد من بصمتها البيئية، يتميز مكتب "سالك" الجديد ببنية تحتية تقنية حديثة وموفرة للطاقة. ولا يتوافق هذا النهج في بيئة العمل الصديقة للبيئة مع أجندة الاستدامة للشركة فحسب، بل يعتمد على التزام سالك بتزويد جميع بوابات التعرفة المرورية بالطاقة الشمسية على المدى المتوسط.

سالك تواصل إسهاماتها المتنامية في المجتمع

تواصل سالك الاستثمار في مواردها البشرية والحفاظ على التزامها بالتنوع والشمولية. وقد ازداد عدد العاملين فيها بدوام كامل من 19 موظفًا في 30 سبتمبر 2022 إلى 40 موظفًا في 30 سبتمبر 2023، كما شهدت زيادة في عدد الجنسيات الممثلة من 7 إلى 12. وتجدر الإشارة إلى أنّ سالك تواصل التأكيد على التنوع بين الجنسين، حيث تشكل الإناث 25% من إجمالي القوى العاملة في 30 سبتمبر 2023. كما وصلت نسبة التوطين إلى نحو 35% بحلول نهاية الربع.

تحافظ سالك على التزامها بالاستدامة البيئية من خلال تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتوفير بطاقات سالك مجانية لأصحابها. وفي 30 سبتمبر 2023، ارتفع عدد المركبات المسجلة التي تحمل هذه البطاقات بنسبة 84.4% مقارنةً بالعام السابق، وارتفعت بنسبة 7.6% مقارنةً بالربع السابق، لتصل إلى 3,438 مركبة.

من جانب آخر، تواصل سالك تقديم إعفاءات للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية والمدارس وأصحاب الهمم وسيارات الإسعاف والخدمات العامة الأخرى. في هذا السياق، ارتفع عدد الرحلات المجانية التي سجلتها المركبات المعفاة من خلال بوابات التعرفة المرورية الثمانية في سالك بنسبة 8.0% مقارنة بذات الربع من العام السابق لتصل إلى نحو 1.9 مليون خلال الربع الثالث من 2023، بمعدل أكثر من 21,000 رحلة يوميًا في المتوسط. وجاء هذه الارتفاع الملحوظ نتيجة لزيادة عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 12.8% لتصل إلى أكثر من 51,000 مركبة بنهاية الربع.

تطلعات الأعمال

يسر إدارة "سالك" أن تؤكد على توجيهاتها المالية للعام المالي 2023 بعد أن حققت نمواً قوياً في الإيرادات في الربع الثالث مدعوماً بزيادة عدد الرحلات عبر بواباتها الثماني إلى جانب الأداء القوي لهامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتتوقع "سالك" أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين %9 – 10% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وأن يتراوح هامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 66% - 67%.

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لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2022، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.