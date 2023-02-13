508.5 مليون درهم أرباح عام 2022 مقابل خسارة مبدئية قبل الاندماج بلغت 636.7 مليون درهم في عام 2021

ارتفعت الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2022 لتصل إلى 9.5 مليار درهم، مقارنة مع 8.6 مليار درهم في 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة حديد الإمارات أركان (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: (EMSTEEL) ("المجموعة")، أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، اليوم عن نمو صافي الأرباح إلى 508.5 مليون درهم في عام 2022 بفضل الطلب القوي من العملاء الدوليين والخطوات التي اتخذتها المجموعة لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية عقب الاندماج الناجح بين شركتي "حديد الإمارات" و"أركان لمواد البناء" في الربع الأخير من عام 2021.

بلغ صافي الأرباح المجموعة للعام 2022 بأكمله 508.5 مليون درهم مقارنة بخسارة مبدئية قبل الاندماج بلغت 636.7 مليون درهم في السنة المالية 2021 بدعم من توسيع المجموعة لأسواقها التصديرية الدولية بنسبة 25٪ إلى 70 دولة مقارنة مع 56 دولة في عام 2021. ارتفعت إيرادات المجموعة خلال السنة المالية 2022 إلى 9.5 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بإيرادات مبدئية بقيمة 8.6 مليار درهم إماراتي خلال السنة المالية 2021،. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.16 مليار درهم، بزيادة سنوية بنسبة 51٪ مقارنة مع 770 مليون درهم في السنة المالية 2021.

فضلاً عن ذلك، بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 125 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بخسائر تكلفة مخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 518 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأخير 2021. و حققت المجموعة خلال الربع الأخير 2022 إيرادات بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 2.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأخير 2021، في حين بلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 300 مليون درهم إماراتي، ما يعكس نمواً متواصلاً بالمقارنة مع 269 مليون درهم إماراتي كانت قد حققتها المجموعة في الربع الثالث من العام 2022.

وواصل برنامج "نماء" للتحوّل وخفض التكاليف، الذي أطلقته المجموعة في 2021، دوره المحوري في تحقيق مكاسب إيجابية، وخلال العام 2022، ساهمت المبادرات المرتبطة بهذا البرنامج في إضافة 400 مليون درهم إماراتي إلى أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وحققت المجموعة انخفاضاً كبيراً في صافي حجم قروضها المصرفية خلال العام الماضي نتيجة تحسّن الربحية والسياسة الصارمة التي اتّبعتها في إدارة رأس المال المتداول. ونتيجةً لذلك، انخفض صافي القروض المصرفية للمجموعة بنسبة 52% بنهاية 31 ديسمبر 2022 ليصل إلى إجمالي 1.1 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 2.3 مليار درهم إماراتي بنهاية 31 ديسمبر 2021.

وفي هذه المناسبة؛ قال حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان:"أظهرت نتائج المجموعة خلال عامها الأول القيمة الكبيرة المحققة عقب الاندماج بين شركتي حديد الإمارات وأركان، والتي ساهمت في إنشاء شركة وطنية رائدة لإنتاج الحديد ومواد البناء قادرة على المنافسة عالمياً. وعلى الرغم من التحديات التي انعكست سلبا في منظومة الاقتصاد العالمي، فإن الإقبال القوي على منتجاتنا عالية الجودة يُعدّ دليلاً قوياً على ثقة المستهلكين، كما يُعتبر شاهداً قوياً على الإقبال الكبير على المنتجات التي تحمل علامة صنع في الإمارات."

وتساهم المجموعة في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر 'مشروع 300 مليار'، والرامية لتحقيق أعلى مستويات التنويع الاقتصادي للدولة. ونحن سعداء بدورنا في دفع عجلة التنمية ورفد نمو الاقتصاد الوطني، والذي من المتوقع أن يحقق معدلات نمو أسرع مقارنةً بالاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهو ما سيوفر لنا آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة."

ومن جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "كان 2022 عاماً مفصلياً في مسيرة نمو مجموعة حديد الإمارات أركان، رغم أنها تأسست حديثاً، ونحن فخورون بما أثمرته جهودنا المضنية والتزامنا الصارم بزيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف. بل ونجحنا في تحقيق العديد من أهداف الإنتاج دون المساومة على حرصنا باتباع بروتوكولات وإجراءات الصحّة والسلامة الصارمة في كافة منشآتنا ومرافقنا".

وأضاف المهندس الرميثي قائلاً: "بينما نمضي قدماً في عام 2023، فإننا سنواصل مساعينا الحثيثة نحو تحقيق قيمة كبيرة على استثمارات مساهمينا من خلال توسيع نطاق أعمالنا وأنشطتنا إقليمياً ودولياً وتطوير مجموعة أوسع من المنتجات النوعية، بما في ذلك منتجات حديد صديقة للبيئة وزيادة استخدام الخردة كمادة أولية في وحدات التصنيع. كما ندرس خيارات إنتاج الصلب المسطح انسجاماً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع قاعد عملائنا وجذب عملاء الصناعات التحويلية إلى قاعدتنا القوية الحالية التي تضمّ عملاء شركات البناء والتشييد. وانطلاقاً من مركزنا المالي القوي والوفورات الإضافية التي نتوقع تحقيقها خلال العام الجاري، فإننا سنتمكّن من مواصلة اقتناص أفضل الفرص الناشئة، مما سيمنحنا دفعة وثقة أكبر للاستمرار في تنفيذ خططنا التوسعية".

وخلال العام الماضي، أحرزت مجموعة حديد الإمارات أركان تقدماً كبيراً في صياغة خارطة طريق شاملة لتحقيق الحياد المناخي، وجاء ذلك عقب إعلانها عن تعيين شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال الاستدامة، حيث تواصل المجموعة التعاون عن كثب مع مستشاريها للتأكد من توافق خطتها بالكامل مع مستهدفات الحياد المناخي التي تتبناها دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الارتكازية. إضافةً إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والمنتجات الخرسانية والأنابيب والمونة الجافة وغيرها، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات قطاعي تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة. وتعتبر المجموعة كذلك أكبر مُنتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمُصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مُصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. كما تعمل المجموعة بالشراكة مع عملائها حول العالم لتوفير حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم وتقديمها في الوقت اللازم، مما يُسهم في تشييد مبانٍ وبنية تحتية أكثر نظافةً وأماناً وجودةً في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، ينتج عن عمليات الإنتاج في المجموعة كميات أقل من الكربون بنسبة 40% مقارنة بمنافسيها بفضل اعتمادها مجموعةً من مبادرات وبرامج إزالة الكربون، وأهمها تشغيل مصنع اختزال الكربون والتقاطه.

وتُعد مجموعة حديد الإمارات أركان أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير (LEED) للأبنية الخضراء. وتُبدي المجموعة التزامها بمواصلة استغلال الحلول التقنية المبتكرة والمتقدمة لتقليل بصمتها الكربونية وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة ومنخفضة الكربون إلى السوق. أطلقت المجموعة منتجات جديدة شملت منتجاً جديداً من حديد التسليح خفيف الوزن والمستدام الذي سيضع معايير جديدة في قطاع الإنشاءات، وقد حمل اسمES600 .

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وترى المجموعة في موظفيها جوهر نجاحات أعمالها، إذ تضع صحتهم ورفاهيتهم على رأس أولوياتها. كما تسعى المجموعة إلى الاضطلاع بدور ريادي في معايير السلامة في صناعاتها، وتدرك مدى أهمية بيئة العمل الآمنة لنمو موظفيها وتطورهم على المستوى المهني.

ومن خلال الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ تمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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محمد دقامسه

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هاتف محمول: 0564144143

البريد الإلكتروني: Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com