دبي، الإمارات العربية المتحدة: أفادت اللجنة بأن مشاركة بيرو في إكسبو 2020 دبي، والتي تضمنت تنظيم بعثة دبي التجارية متعددة القطاعات 2022 ووجود الشركات البيروفية في معرضي الصحة العربي 2022 وجلف فود 2022، سمحت للبلاد بتحقيق اتفاقيات تجارية مقابل 50.7 مليون دولار. ترويج بيرو للصادرات والسياحة (بروم بيرو).

فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمعرض، كان إجمالي 74 شركة بيروفية جزءًا من هذه المنصة الرائعة لتعزيز التبادل التجاري بين المصدرين ورجال الأعمال في قطاع السياحة والمستثمرين البيروفيين مع المشترين المحتملين ومنظمي الرحلات السياحية والمستثمرين الدوليين. كان الهدف هو وضع عرض بيرو القابل للتصدير والسياح والاستثماري داخل أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

من بين الأطعمة البيروفية التي تم الترويج لها في دبي، كانت الكينوا والكيويشا والماكا والكركم والشيا والياكون وكامو كامو ولوكوما والمكسرات والزنجبيل والذرة الأرجواني والأفوكادو والعنب والقهوة والكاكاو من بين الأطعمة البيروفية التي تم الترويج لها في دبي. وبالمثل، كانت المنتجات من صناعة الملابس والملابس القطنية والألبكة والاكسسوارات المصنوعة من هذه الألياف موجودة أيضًا.

في خط الديكور المنزلي، كانت المنتجات عبارة عن مرايا مطلية، وفراء، ووسائد مطرزة، وعداء طاولة، وسائد، وألعاب، وحيوانات محشوة من الألبكة. وفي الوقت نفسه، كان قطاع التصنيع المتنوع حاضرًا في منتجات التجميل، مثل زيت الجوجوبا والكريمات وواقيات الشمس والطين وغيرها.

فيما يتعلق بالعرض السياحي في بيرو، كانت الوجهات الرئيسية التي طلبها المشترون الأجانب هي ليما وناسكا وأريكويبا وكوسكو وبونو ولوريتو ومادري دي ديوس. في المتوسط ، ستستغرق الرحلات 10 أيام مع زيادة الطلب على المغامرة الناعمة. سيكون لمنظمي الرحلات والوجهات في بيرو فرصة ممتازة لإعادة وضع أنفسهم في الأسواق الدولية.

بالإضافة إلى ملاذ ماتشوبيتشو الشهير، فإن الأمازون البيروفي، أحد عجائب العالم الطبيعية، ولّد توقعات كبيرة بين منظمي الرحلات السياحية من الشرق الأوسط وآسيا، الذين أعربوا عن اهتمامهم بمعرفة المزيد عن وجهات لوريتو ومادري دي ديوس، المناطق التي توجد بها تنوع بيولوجي وفير ومجموعة واسعة من تجارب السفر الفريدة في البيئات الطبيعية.

كانت مشاركة منظمي الرحلات البيروفية في البعثة التجارية في دبي جزءًا من خطة الترويج لعام 2022 لمديرية الترويج السياحي التابعة لـبروم بيرو، بالتنسيق مع مديرية المكاتب التجارية في بيرو في الخارج، من أجل تعزيز الانتعاش السياحي في بيرو، وهي منطقة آمنة ووجهة

موثوقة، مع عرض سياحي متنوع من المغامرة والطبيعة وفن الطهو والثقافة، ملتزمون دائمًا بمبادئ الاستدامة.

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Sarah Ali Maher