بلغت الأرباح الصافية حتى نهاية عام 2024 قبل احتساب الضرائب 505.4 مليون درهم إماراتي، ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة %14.68 من 440.7 مليون درهم إماراتي في عام 2023.

من 440.7 مليون درهم إماراتي في عام 2023. سجلت الإيرادات لفترة 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024 زيادة بنسبة %20.61 في الإيرادات على أساس سنوي، حيث بلغت 1512.8 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 1254.3 مليون درهم إماراتي في ديسمبر 2023.

في الإيرادات على أساس سنوي، حيث بلغت 1512.8 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 1254.3 مليون درهم إماراتي في ديسمبر 2023. ارتفعت الربحية لكل سهم بنسبة 7.55 % من 10.07 فلس في 2023 إلى 10.83 فلس في 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المُدقّقة لعام 2024 المُنتهي في 31 ديسمبر.

بلغت الأرباح الصافية للشركة قبل احتساب الضرائب 505.4 مليون درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بنسبة 14.68% من 440.7 مليون درهم إماراتي في عام 2023. كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 20.61% ، حيث بلغت إلى 1512.8 مليون درهم إماراتي في عام 2024 مقارنة ب 1254.3مليون درهم إماراتي عام 2023.

ويُعزى ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات تطوير العقارات بنسبة 25.61% لتصل إلى 1,193.9 مليون درهم إماراتي في عام 2024، مقارنة مع 950.1 مليون درهم إماراتي في 2023.

كما كشفت الشركة عن زيادة بنسبة 5% في عوائد وحدات أعمال أخرى خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وارتفعت الربحية لكل سهم بنسبة 8% من 10.07 فلس في عام 2023 إلى 10.83 فلس في عام 2024.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "مع اختتام عام شهدنا فيه أداءً مالياً قوياً، تواصل شركة ديار تعزيز مكانتها المحورية في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدةً من توسعها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بالنمو. و يؤكد توسعنا الأخير نحو أبوظبي، من خلال إطلاق مشروع "ريفاج" بالتعاون مع شركة أراضي العقارية، التزامنا بمواكبة الطلب المتغيّر والمتطور لعملائنا، ودعم رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية والحضرية.

إلى جانب جهودنا في أبوظبي، نعمل حالياً على توسيع حضورنا في إمارات أخرى، بهدف إنشاء تجارب مميّزة تساهم في الارتقاء بالحياة الحضرية. إن نجاحنا في إطلاق مشاريع في مواقع استراتيجية ضمن دبي، مثل "إليفي" و"روزاليا ريزيدنسز" و"بارك فايف"، يعكس التزامنا بتوفير قيمة استثنائية من خلال إدماج مقومات الاستدامة والرفاهية في مشاريعنا.

و نعمل باستمرار على تلبية توقعات شركائنا وعملائنا من خلال تسريع الجدول الزمني لمشاريعنا وتعزيز قدراتنا في البناء ، مع اعتماد الابتكار والسعي للاستفادة من فرص النمو الاستراتيجية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وفيما نمضي قدماً، ستواصل ديار تشكيل ملامح مستقبل القطاع العقاري في الإمارات، وتطوير مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة لتحديات المستقبل، مما يعكس رؤيتنا لتحقيق التميّز في الحياة الحضرية".

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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