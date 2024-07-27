حققت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2024 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 503 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 401 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2023 محققة نموا بنسبة 25%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.5 مليار دولار امريكي.

هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 68.7 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 5%، كما ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% لتصل الى38.1 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2024 مقارنة بـ 36.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل الى 50.5 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول من العام 2024 مقارنة بـ 48.3 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة8 % و6 % على التوالي.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: " ان النتائج المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 تعكس ما تتمتع به المجموعة من إمكانات واسعة وسياسة ناجحة في مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والمرتكزة على التنوع في الاعمال المصرفية والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر " وأكد المصري على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على الاستمرار بتحقيق النمو المستدام وتعزيز أدائها المالي والتشغيلي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، مشيدا بالجهد الدؤوب الذي تنتهجه المجموعة لتعزيز مكانتها الريادية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء بشكل متواصل.

من جهتها أوضحت الأنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – ان مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيليا جيدا مسجلة ارتفاعا بنسبة 11% في مختلف قطاعات الاعمال مما يعكس نجاح استراتيجيتنا ونهجنا المتوازن المبني على زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة الى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحول الرقمي والتوسع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال البنك.

وأضافت الصادق بان النمو بالأرباح التشغيلية مدعوم بقاعدة أصول متينة وبمستويات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.4%، واشارت الصادق الى التزام المجموعة في تعزيز جودة محفظتها الائتمانية والحفاظ على مستويات تغطية قوية للديون غير العاملة لا سيما في ظل ما يشهد العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100%.

وبينت الصادق أن المجموعة تتمتع بإمكانات قوية لمواصلة النمو المستدام مرتكزة على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 17.5% معظمها ضمن رأس المال الاساسي وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024"، من قبل مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.

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