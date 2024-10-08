التاريخ النهائي لتسجيل المساهمين في الشركة لتوزيع الأرباح المؤقتة هو 17 أكتوبر 2024

الشركة لا تزال ملتزمة بتحقيق عوائد مجزية لمساهميها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ADNOCLS ورقم التعريف الدولي AEE01268A239، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم (136.5 مليون دولار) عن النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل 6.78 فلس للسهم الواحد. وتعتزم الشركة توزيع إجمالي أرباح بقيمة 1,002.6 مليون درهم (273 مليون دولار) للسنة المالية بالكامل، بزيادة قدرها 5% قياساً مع نسبة توزيعات الأرباح لعام 2023، وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة.

وسيتم توزيع أرباح النصف الأول 2024 للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة في تاريخ التسجيل الواقع في 17 أكتوبر 2024.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرنا أن نعلن عن توزيع الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، مما يعكس وضعنا النقدي القوي وميزانيتنا العمومية المتينة. ونلتزم بتقديم عوائد مجزية للمساهمين من خلال تعزيز القيمة المتراكمة وتوزيع الأرباح. وتمضي ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ قدماً في استراتيجيتها للنمو التحويلي من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية، فيما تواصل التركيز على تقديم قيمة مجزية لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها".

وتتماشى هذه الأرباح مع سياسة توزيعات الأرباح التي وافق عليها مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تصاعدي بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط مقارنةً مع الأرباح السنوية لعام 2023 التي بلغت 955 مليون درهم (260 مليون دولار). وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الأخير من نفس العام، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من السنة التقويمية التالية.

وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نمو كبير عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية. ومنذ بداية عام 2024، وقعت الشركة عقوداً لبناء ما يتراوح بين 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وبين اثنين إلى أربع ناقلات أمونيا عملاقة، وتسع ناقلات إيثان عملاقة. كما أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة "نافيغ8"(1). وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز الحضور العالمي للشركة، وتحسين إمكاناتها وخدماتها، وتوسيع أسطولها الرائد في السوق الذي يتمتع بكفاءة بيئية عالية.

خاضعة للموافقات النظامية

تواريخ رئيسية:

موافقة مجلس الإدارة 7 أكتوبر 2024 التاريخ النهائي لأحقية الأرباح (التاريخ النهائي للشراء) 15 أكتوبر 2024 تاريخ التسجيل 17 أكتوبر 2024 توزيع الأرباح في غضون 30 يوماً من موافقة مجلس الإدارة

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نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

"أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الرمز: ADNOCLS / ISIN AEE01268A239))، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.