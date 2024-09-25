تأتي هذه الصفقة ضمن برنامج صكوك المطوّر الرئيسي الذي أطلق في يونيو الماضي بقيمة مليار دولار أمريكي

تم تصنيف الصكوك بدرجة ( BB- ) من جانب مؤسسة فيتش و( B1 ) من جانب مؤسسة موديز



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أغلقت أرادَ جولة تمويل ناجحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في يونيو الماضي، والتي تم إدارجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك المطور الرئيسي بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية إلى 550 مليون دولار أمريكي.

وقد تم تسعير الإصدار الجديد عند 102.54 دولار أمريكي وبعائد 7.35% (مع تضييق بمقدار 15 نقطة للتسعير الأولي). وباستثناء طلبات مديري الإصدار المشترك، فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 480 مليون دولار أمريكي وبمقدار 3.2 ضعف حجم الإصدار المعروض.

هذا، وقد حصل إصدار أرادَ للصكوك والبالغة مدّته خمسة أعوام على تصنيف إئتماني بدرجة (BB-) و(B1) من جانب مؤسستي فيتش وموديز على التوالي.

وفي تعليقه، صرّح أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، بقوله: "يسعدنا خلال عودتنا للأسواق العالمية للمرة الثانية على التوالي هذا العام أن نرى استمرار الاهتمام المتزايد من المستثمرين بقصة نمو أرادَ وآفاقها المستقبلية المبشّرة". وأضاف: "يؤكد هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي ضمن برنامجنا الحالي للصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، على سجلنا القوي في الحوكمة المؤسسية وتصنيفنا الائتماني المرتفع وجاذبية معروضنا الاستثماري المطروح".

وفي إطار جهود أرادَ المتواصلة للعمل مع المستثمرين من خلال جولات ترويجية مكثفة في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، فقد تم تنفيذ هذا الإصدار استناداً إلى ملاحظات واستفسارات المستثمرين. ويأتي هذا الإصدار بعد صفقة التمويل الثانية لأراد في يونيو، والتي تم تسعيرها بنسبة 8.000%، وشهدت طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف حجم المعروض.

وتضمنت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد. في حين ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة. وسيتم استخدام عائدات هذه الصفقة للأغراض المؤسسية العامة ولدعم عملية التطوير في مشاريع أرادَ القائمة.

هذا، وقد حصلت أرادَ وللمرة الأولى بتاريخها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة في عام 2022 من جانب مؤسستي موديز وفيتش العالميتين من درجة (B1) و(B+) على التوالي مع نظرة مستقبليّة مستقرّة من كلا المؤسستين.

ومنذ إنطلاقها في عام 2017، أطلقت أرادَ ستة مشاريع ناجحة في إمارتي الشارقة ودبي، وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 60 مليار درهم إماراتي، وتضم محفظة مشاريع أرادَ المبتكرة في الشارقة كلاً من مجتمع الجادة، أضخم مشروع متعدد الاستعمالات في الإمارة، ومجتمع مَسار، أول مشروع في الامارات يتم تطويره ضمن محيط غابة مشجّرة، بالإضافة إلى مشروعها السكني الجديد فائق الفخامة في دبي؛ أرماني بيتش ريزيدنسز بنخلة جميرا.

جديرٌ بالذكر أن المطوّر العقاري كان قد أعلن عن ارتفاعٍ إجمالي في قيمة عقاراته المباعة بواقع 100% لتصل إلى 7.02 مليار درهم إماراتي في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه. وقد قامت أرادَ ببيع ما يزيد عن 14,000 وحدة سكنية منذ إطلاقها، حيث تم إكمال أكثر من 10,000 منزلٍ منها. كما وأعلنت أرادَ في أغسطس الماضي عن أول توسع دولي لها خارج الإمارات عبر إطلاق عملياتها في استراليا من خلال افتتاح مكتبٍ جديد بضاحية بيرمونت في سيدني، حيث تخطط حالياً لإطلاق مشاريع بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي.

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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