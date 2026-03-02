القاهرة – شهدت العاصمة المصرية قفزة جديدة في مسيرة الصناعات الهندسية، حيث أعلنت مجموعة «إم بي للهندسة» في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، عن التدشين الرسمي لأحدث مصانع شركتها التابعة «إم بي للصناعة» بمدينة السادات، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونخبة من قيادات مجتمع الأعمال.

توطين التكنولوجيا والصناعة الخضراء

وقال المهندس أحمد بهاء شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تدشين المصنع الجديد المقام على مساحة 36 ألف متر مربع، يأتى كخطوة تنفيذية لما أعلنت عنه المجموعة فى الإفصاح السابق بشأن تخصيص قطعة الأرض، حيث تم البدء فى الأعمال الإنشائية وبدء الإنتاج فى الربع الأول من 2027.

وتابع المهندس أحمد بهاء شلبي، أن المصنع يتخصص في في تصنيع لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، وأجهزة الحماية والتحكم، ولوحات وصناديق التوزيع، بالإضافة إلى توطين صناعة معدات شحن المركبات الكهربائية، بما يعزز استراتيجية التكامل الصناعي للمجموعة، ويضع الشركة في ريادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دعم حكومي للصناعات الوطنية

وفي كلمته أشاد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بنموذج مجموعة «إم بي للهندسة»، مؤكداً أن تحولها من كيان متوسط إلى قوى صناعية كبرى يجسد ثقة المستثمر الوطني في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة تضع دعم الصناعات الهندسية وتعميق المكون المحلي على رأس أولوياتها لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.



رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، أن حجم الاستثمارات التوسعية للمشروع يتخطى 500 مليون جنيه مصري، سيتم تمويلها عبر مزيج استراتيجي من التمويل الذاتي وزيادة رأس المال والتمويل المصرفي. ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي وفتح آفاق تصديرية جديدة، دعماً لخطط الدولة في الوصول بصادراتها لمستويات قياسية.



الجدير بالذكر أن مجموعة «إم بي للهندسة»، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1981 ومدرجة بالبورصة المصرية، تقود منظومة صناعية متكاملة متخصصة في الصناعات الكهربائية، تشمل تصنيع الأنظمة والمعدات الكهربائية ولوحات التوزيع وأجهزة الحماية والتحكم، وصناعة الأسلاك والكابلات، إلى جانب التوزيع والبنية التحتية للطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، وتعد الشريك الاستراتيجي لعلامات تجارية عالمية مثل "هاجر الفرنسية" و"هيونداي الكورية"، إلى جانب علامتها المحلية الرائدة "بيتا إليكتريك"، بما يعكس نموذجًا متكاملًا يدعم التصنيع المحلي ويرسخ مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية المتقدمة.

