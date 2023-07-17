"جلوبال هيلز" تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات للغير بغرب القاهرة خلال النصف الثاني من العام الجارى

جلوبال هيلز تعلن عن ثانى فرع لها بالسوق المصري بمنطقة غرب القاهرة.. وتستهدف تحقيق نصف مليار جنيه مبيعات للغير

اعلنت شركة جلوبل هيلز للتسويق العقارى عن افتتاح فرعها الجديد جلوبال هيلز ويست بمدينة 6 اكتوبر فى اطار خطتها التوسعية بالسوق المصري واستهدافها لافتتاح عدد من الفروع الاخرى وانتشارها بجمهورية مصر العربية بالمناطق الاكثر رواجا واستهداف جذب عملاء جدد.

وفى هذا الصدد اوضح احمد فؤاء مؤسس وشريك بشركة جلوبال هيلز للتسويق العقاري ان هناك توجه كبير خلال الفترة الحالية لعدد من الشركات العقارية نحو غرب القاهرة من خلال طرح عدد من المشروعات السكنية والادارية والتجارية والسكند هوم بالساحل الشمالي

واضاف ان الشركة تستهدف مبيعات للغير باكثر من ٥٠٠ مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الجارى فقط بمدن اكتوبر وزايد الجديدة والساحل الشمالي.

وفى هذا الصدد اوضح احمد سيف مؤسس وشريك بشركة جلوبال هيلز ان سبب توسع الشركة بعدد من الفروع هو الوصول لقاعدة جديدة من العملاء والاستعانة بكوادر ومسئولى مبيعات ذو خبرة واسعة بمنطقة غرب القاهرة خاصة وان الشركة لديها فريق مبيعات متكامل بمنطقة شرق القاهرة حقق نجاحات كبيرة وتسعى للتطوير وتحقيق نفس النجاحات بمنطقة اكتوبر وزايد.

واشار " سيف " الى ان خطة التوسع لا تتوقف فقط على الانتشار داخليا وانما تسعى الشركة للدخول الى السوق السعودى وفتح فرع للشركة بالمملكة والانتشار باسواق الخليج العربى.

واوضح انه تم افتتاح الفرع الجديد للشركة بمبنى ايزار بلازا التابع لشركة بالم هيلز بمدينة السادس من اكتوبر بادارة جديدة تحت قيادة شريك النجاح خالد محمود ومجموعة من الشباب ذوى الخبرة بمجال التسويق العقاري بمدينة 6 اكتوبر وزايد.

و اضاف "فؤاد" ان السوق العقارى شهد انتعاشة في البيع خاصة مع تذبذب اسعار الدولار والذهب خلال الفترة الماضية حيث تعد العقارات هي اكثر وسيلة للحفاظ علي قيمة المدخرات ومخزن آمن للقيمة بالاضافة الى تحقيق عائد من الايجار وارتفاع قيمة العقار على المدى القريب والبعيد.

وكشف ان العميل حاليا يرغب فى الاستفادة من خصم الكاش واستلام وحدته سواء من خلال الريسيل اوالشراء من الشركات العقارية مباشرة الوحدات الجاهزة للاستلام مع تحقيق عائد مميز من خلال الاستثمار بالوحدات التجارية والادارية.

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