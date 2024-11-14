دبي _ الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة كاسكو للتطوير العقاري مشروع " أوندا - ONDA" أحدث مشاريعها السكنية باستثمار يتجاوز 500 مليون درهم إماراتي في منطقة الخليج التجاري النابضة بالحياة في دبي ، ضمن خطط الشركة لإطلاق مشاريع عقارية فاخرة تعزز جودة الحياة والرفاهية للسكان، من خلال تصاميم تتميز بالجودة العالية التي توفر تجربة استثنائية بما يتماشى مع رؤية كاسكو لتعزيز أنماط الحياة في دبي.

ويأتى هذا المشروع السكني الفاخر ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، حيث تسعى "كاسكو" إلى تقديم مفاهيم عقارية مبتكرة، معتمدة على أحدث تقنيات التصميم والتكنولوجيا لوضع معايير جديدة في القطاع العقاري. ويتكون المشروع السكني الجديد من 23 طابقًا بـ 348 وحدة سكنية بتصميم راقي، ويشمل 85 استوديو، و190 شقة بغرفة نوم واحدة بالإضافة إلى شقق، و69 وحدة من غرفتي نوم، 4 شقق بنتهاوس فاخرة مكونة من ثلاث غرف نوم، جميعها مصممة مع بدقة فائقة لتوفير المساحات الشاسعة والراحة.

وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: "نفخر بإطلاق مشروع " أوندا - ONDA" السكني الفاخر ، الذي يؤكد على التزامنا بتطوير مشاريع سكنية راقية تعزز نمط الحياة للسكان، بما يتماشى مع شعار الشركة المبتكر "نُثري خيالك" الذي يعكس حرصنا على تطوير مشاريع تجمع بين التصميم الفاخر والجودة الاستثنائية لتوفير تجربة معيشة فريدة للسكان في دبي".

ويضم المشروع السكنى الفاخر المرافق الصحية المتطورة، بما في ذلك الممشى المخصص لممارسة رياضة الجري ، وصالة رياضية ، سبا فاخر مع مغطس بارد وساونا، مما يضمن للسكان ممارسة اللياقة البدنية بسلاسة بشكل يومي، ومن بين المزايا الفريدة التي يتمتع بها المشروع السكني " أوندا - ONDA"، حمامات السباحة الداخلية والخارجية والتي ستوفر إمكانية الوصول على مدار العام إلى وسائل الترفيه واللياقة البدنية، فضلاً عن المقاهي والمساحات الهادئة للاسترخاء وتجديد النشاط، كما ستتميز الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم في الطابق العلوي بحمامات سباحة خاصة، مما يوفر تجربة معيشة لا مثيل لها تجمع بين الراحة والتصميم الذي يعزز الحياة الصحية.

وعلق عيسى عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة كاسكو للتطوير العقاري: "نؤمن بأن المنزل يجب ان يكون ملاذاً لتجربة معيشة مريحة وتجديد الطاقة والنشاط ويعكس مشروع "ا أوندا - ONDA " السكني الراقي هذه الرؤية، حيث يوفر للسكان مجموعة متنوعة من وسائل الراحة ومتطلبات نمط الحياة العصري، فضلاً عن الموقع المتميز مع سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية في دبي، بما في ذلك متحف المستقبل، وبرج خليفة، ودبي مول، ومطار دبي، وشاطئ جميرا، مما يضمن للسكان سهولة التنقل لا مثيل لها ".

ويحظى المشروع السكني الفاخر بتصميم مبتكر فريد يلبي مختلف احتياجات السكان من خلال مجموعة متنوعة من وسائل الراحة التي تناسب مختلف الأعمار والعائلات، الباحثين عن مزيج متناغم من التشطيبات عالية الجودة والفخامة، كما سيضم المشروع حدائق ذات مناظر طبيعية ومساحات مشتركة ومناطق مخصصة للتجمعات الاجتماعية، مما يعزز الروابط بين السكان ويوفر تجربة متكاملة للمعيشة.

وتبدأ شركة كاسكو أعمال تطوير هذا المشروع السكني الفاخر تماشياً مع رؤيتها إلى اعتماد الاستدامة والابتكار في مشاريعها العقارية، مما يضمن أن " أوندا - ONDA" لا يلبي احتياجات سكان اليوم فحسب، بل ويساهم أيضًا بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة والاستدامة. وسيكون دمج المواد الصديقة للبيئة والأنظمة الموفرة للطاقة ضمن السمات المميزة للمشروع السكني الفريد من نوعه، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المعيشة المستدامة.

هذا، وقد بدأت أعمال البناء في مشروع " أوندا - ONDA " الشهر الماضي، ومن المتوقع اكتمال المشروع السكني وتسليمه في الربع الثاني من العام 2027.

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