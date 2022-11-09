· الإدراج الجديد يُعزز مكانة البنك كأكبر مؤسسة مُدرِجة للسندات في ناسداك دبي بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات دولار

· دبي تُرسخ حضورها بين أكبر مراكز إدراج إصدارات الدخل الثابت الإقليمية والعالمية بقيمة إجمالية قدرها 115.96 مليار دولار

دبي: قرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي اليوم احتفالاً بإدراج سندات بـقيمة 500 مليون دولار. ويُعزز الإدراج الجديد مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كأكبر مؤسسة مُدرِجة للسندات في بورصة ناسداك دبي بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات دولار، كما يُرسخ مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج إصدارات الدخل الثابت الإقليمية والعالمية بقيمة إجمالية قدرها 115.96 مليار دولار.

ويُعد هذا السند الجديد المرجعي لأجل خمس سنوات، والذي تم تسعيره بعائد نسبته 5.625٪، أول إصدار عام لسندات ممتازة لبنك الإمارات دبي الوطني منذ قيام مؤسسة موديز برفع تصنيفه إلى A2. تمت تغطية الإصدار بواقع مرتين ونصف من المستوى المستهدف، وشارك فيه ما يزيد على 100 مؤسسة. وقد جاءت الطلبات بنسبة 40% من الشرق الأوسط و30% من أوروبا فيما توزعت النسبة الباقية على دول العالم الأخرى.

وقال هشام عبدالله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس نجاح إصدار وإدراج سندات بنك الإمارات دبي الوطني والطلب الاستثماري المُلفت على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية ثقة المستثمرين في المقومات الأساسية والآفاق المستقبلية للبنك. وقد تمكن البنك في ضوء هذا الطلب القوي من إنجاز الإصدار بأقل من السعر الاسترشادي بعشرين نقطة أساس. ويُدلل الإصدار الجديد أيضاً على ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نود أن نتوجه بالشكر إلى ناسداك دبي لدورها في توفير روابط قوية وحضور متميز مع المستثمرين في المنطقة والعالم."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسرنا أن نرحب بالإدراج الجديد من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مؤسسة مُصدرة للسندات في ناسداك دبي،

وسط تزايد ملحوظ في أعداد المؤسسات الرائدة التي تستفيد من البنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى للبورصة لتنفيذ خططها ذات الصلة بجمع السيولة والتواصل مع المستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير أطرنا التنظيمية بما يواكب ويتجاوز متطلبات كافة المتعاملين في السوق ويدعم المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي كمركز حيوي عالمي لأسواق رأس المال".

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نبذة عن ناسداك دبي: ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني: يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وكما في 31 مارس 2021 بلغ مجموع أصوله 695 مليار درهم (تعادل تقريباً 187 مليار دولار أمريكي). ويمثل الاستحواذ على "دينيزبنك" إنجازاً رائداً لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث بات يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 14 مليون عميل. وحلّ بنك الإمارات دبي الوطني ضمن أول عشرين اسماً على قائمة مجلة "فوربس" السنوية لـ "أكثر الشركات احتراماً في العالم"، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية.

وتعتبر المجموعة رائدةً في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 94% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروعه. وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تأسيس E20. البنك الرقمي المخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين تحتفظ Liv. منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية، بمكانتها الرائدة كأسرع منصات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحصد البنك جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" للعام 2020 للسنة الخامسة على التوالي من قبل مجلة "يوروموني". وبالإضافة لذلك، تم اختيار بنك الإمارات دبي الوطني لنيل جائزة "الامتياز في القيادة في الشرق الأوسط"، والتي تم طرحها عام 2020 في ضوء تأثير كوفيد 19، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة في الاستجابة لأزمة كوفيد 19. يحتل البنك المرتبة 87 في قائمة مجلة "ذا بانكر" لأفضل 1000 بنك. وحصد جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2020" للسنة السادسة، وجائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2020" للمرة الثالثة، والمقدمة من قبل مجلة "ذي بانكر". بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني على أنه "أقوى بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"خامس أقوى بنك في الشرق الأوسط" ضمن قائمة مجلة " ذا آسيان بانكر" لتصنيفات أكبر وأقوى 500 بنك.

وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 907 فرعاً إضافة إلى 4,032 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي أعدّته "ذا فايننشال براند" لعام 2019. ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة ويقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والإنماء في دولة الإمارات العربية المتحدة انسجاماً مع الاستراتيجيات الحكومية للدولة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم ضمن إطار منصتها الشاملة "معاً بلا حدود" #TogetherLimitless. وحصد البنك جائزة "إمباكت 2030 للابتكار"، مبادرة الأمم المتحدة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك تقديراً للجهود التطوعية المتميزة التي بذلها فريق عمله عبر برامج تطوع الموظفين وبرامجه المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي شريك أول رسمي في مجال الخدمات المصرفية لإكسبو 2020 دبي.

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