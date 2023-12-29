الارتقاء بوسائل النقل الحضري في العلا وجمع التراث التاريخي مع التقنيات منخفضة الكربون

أطول خط ترام يعمل بالبطاريات في العالم، من دون كابل، يربط مواقع التراث العالمي لليونسكو

المملكة العربية السعودية – وقعت شركة ألستوم الرائدة عالمياً في مجال النقل الأخضر والذكي، عقداً بقيمة تزيد على 500 مليون يورو مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أجل إنشاء ترام العلا المبتكر، الذي يعمل بالبطاريات ويعدّ أطول خط خالٍ من الكابلات في العالم.

وسوف يضم نظام ألستوم 20 تراماً متطوراً من طراز سيتاديس ب الذي يعمل بالبطارية. ويجسّد الخط البالغ طوله 22.4 كيلومتراً عناصر التراث والتاريخ والتنقل الأخضر بشكل لا مثيل له، فهو يربط 17 محطة ذات موقع استراتيجي ليؤمّن وصولاً سلساً إلى المناطق التاريخية الأساسية الخمس في العلا، بما في ذلك مواقع التراث العالمي لليونسكو مثل مدينة العلا القديمة (المنطقة 1)، دادان (المنطقة 2)، وجبل عكمة (المنطقة 3)، والمسرح النبطي (المنطقة 4)، ومدينة الحِجر التاريخية (المنطقة 5). ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توفير خيارات نقل فريدة للمقيمين والسياح، وذلك من خلال ترام مبتكر وقابل للتكيف مع المناخ.

محمد خليل، المدير العام لشركة ألستوم السعودية، أوضح بقوله: "المشروع فريد من نوعه فعلاً لأنه يجمع بين الاستدامة وتجربة الركاب والتمتع بجمال المناطق المحيطة في منطقة تتمتع بإرث تاريخي عريق وآثار مذهلة. إنه أكثر من مجرد ترام، ويشرفنا جداً اختيارنا من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتنفيذ هذا المشروع الذي سيسهم في تحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 بما في ذلك تركيز المملكة العربية السعودية على صون البيئة. ونتطلع قدماً إلى إزاحة الستار عنه للعالم بأكمله".

وتلعب ألستوم دوراً محورياً في هذا المشروع، بدءاً من التصميم الشامل للنظام وصولاً إلى دمج وتركيب واختبار وتشغيل خط الترام الذي يعمل بالبطارية والذي لا يحتوي على كابلات. وسوف تقوم الشركة أيضاً بتوفير إمدادات الطاقة والإشارات والاتصالات ومعدات المستودعات وتوفير الصيانة الكاملة للترام لمدة 10 سنوات باستخدام "هيلث هب"، أداة ألستوم للصيانة التكهنية وإدارة الأسطول لتوفير أعلى مستويات الجهوزية. وسوف تستخدم فرق الخدمات أيضاً ورشة عمل متنقلة لجميع أنواع الإصلاحات لتكون أكثر مرونة وتقلل من نفقات رأس المال، وتوفر برامج تدريب قوية لموظفي الترام، ما يضمن الكفاءة التشغيلية. وسيعتمد المشروع على الخبرة العالمية لشركة ألستوم في أنظمة السكك الحديدية المتكاملة، علماً أنّ تصنيع الترام سيجري في مواقع إنتاج فرنسية، بما في ذلك مركز لاروشيل للتصميم والبناء.

الجدير بالذكر أنّ ألستوم شريك موثوق للمملكة العربية السعودية منذ أكثر من 70 عاماً. وقد دعمت الشركة خط قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة، كما قامت بتوريد نظام مترو متكامل للخطوط 3 و4 و5 و6 وتشغيل وصيانة هذه الخطوط. وقدمت ألستوم أيضاً نظام النقل الآلي للأشخاص لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والذي يعمل في خدمة الركاب منذ العام 2020، والذي قامت الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل له منذ العام 2022.

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