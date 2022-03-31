دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك العقارية عن إرساء عقد بناء بقيمة تتجاوز 500 مليون درهم على شركة "شابورجي بالونجي الشرق الأوسط"، لتتولى بموجبه تنفيذ الأعمال الرئيسية في مجمع "سانتوريني" ضمن مشروع "داماك لاجونز"، الذي يعد أحدث مجتمع سكني فاخر في "دبي لاند" بالقرب من مجتمع "داماك هيلز".

يشتمل العقد على بناء 847 فيلا، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء خلال شهر أبريل 2022. ستتميز هذه الفلل عند اكتمالها بتصاميم خارجية يطغى عليها اللونان الأبيض والأزرق، كدلالة على الزخارف الأنيقة التي تميز هذه الجزيرة ​​الشهيرة في البحر الأبيض المتوسط.

بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: "لقد وقع اختيارنا على شابورجي بالونجي كشريك مثالي يشاطرنا قيمنا الخاصة، لاسيما الجوانب المتعلقة بالجودة والسلامة والتسليم في الوقت المحدد. لذا فإننا على ثقة بأن خبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع متميزة ستسهم بشكلٍ أساسي في رسم معالم داماك لاجونز وفقاً لما هو مخطط له، ولنقدم لعملائنا تجربة مجتمعية فريدة، كي نرتقي سوياً بالتنمية الحضرية في دبي، والوصول بها إلى آفاق جديدة".

يشار إلى أن مجتمع داماك لاجونز الممتد على مساحة 45 مليون قدم مربعة هو مجتمع مستوحى من عجائب البحر الأبيض المتوسط، ​​ويتميز بشواطئه الرملية البيضاء وأجواء الجزر الاستوائية وغيرها الكثير من التجارب الخلابة. كما تتفرد الفلل والمنازل المستقلة بتصاميمها المعمارية الأنيقة، فضلاً عن موقعها الرائع حول البحيرات المذهلة التي تناهز مساحتها مليون قدم مربعة.

هذا وسيكون "سانتوريني" المجمع الرئيسي للمشروع، وسيتيح للسكان فرصة الاستمتاع بتجربة حياة هادئة في "جزيرة أوديسي" التي تم تعزيزها بمنطقة مخصصة لأنشطة اللياقة البدنية، مع إضافة جدار عالي لمحبي التسلق. كما يمكن للسكان الاسترخاء بجانب البركة الطبيعية، أو حتى الاستمتاع بمشاهدة فيلم تحت النجوم في السينما العائمة فوق الماء. وتترابط منازل التاون هاوس والفلل في المجمع مع بعضها بعضاً عبر الممرات الجذابة والمسارات المخصصة لقيادة الدراجات الهوائية والمساحات الخضراء، حيث تكون جميع هذه المعالم على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من الشاطئ الرملي.

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نبذة عن داماك العقارية

تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ولبنان والعراق والمالديف وكندا والمملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات ملعباً للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي و كافالي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

وإيماناً منها بأهمية العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، تدعم مؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك ومؤسسها حسين سجواني، مبادرة "مليون مبرمج عربي"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة التحول الرقمي، من خلال تنمية المهارات وصقل المواهب.

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الهاتف الثابت: 0097143732197

البريد الإلكتروني: corporatecommunications@damacgroup.com