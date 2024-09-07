الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: نجح بنك الشارقة في تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق العالمية. وحظي هذا الإصدار بتجاوب هائل في الأوساط الاستثمارية العالمية، حيث استقطب طلبات بلغت 1.4مليار دولار أميركي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار، مع عائد بنسبة 5.25% سنوياً. وقد سبقت الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، مما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الإسترشادي الأولي نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً. من هذا المنطلق، فإن نجاح الإصدار الجديد يعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وفي معرض تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة، قال السيد/ محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "على الرغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلبات متزايدة و عوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو".

وأضاف خديري قائلاً: "وقد أتاح لنا هذا الإصدار الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين كما مكننا من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي."

من جانبه، أعرب السيد/ داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار السندات الجديد، فقال: "يشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في مسيرة التحول التي يشهدها بنك الشارقة. فقد كان هدفنا الوصول إلى مجموعة متنوعة من المستثمرين، مع الحرص على أن يعكس التسعير ما يشهده أداء البنك من تطور في ظل استراتيجيته الجديدة. وبالفعل، فإن التسعير النهائي للإصدار جاء إيجابياً للغاية عند مقارنته بالأسعار التي سجلت في الإصدارات السابقة، والذي سيساهم في إرساء قاعدة متينة لإصداراتنا المستقبلية."

وأشاد وايت بالدعم الكبير الذي حظي به بنك الشارقة من مديري التمويل والمستشارين القانونيين الذين تم تعيينهم لمواكبته في عملية الإصدار، مشيراً إلى أنهم ساعدوا في إنجاح هذا الطرح الجديد.

ويذكر أن بنك الشارقة قام بتعيين عدد من البنوك كمدراء إصدار رئيسيين، وهي بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك ABC، ومجموعة سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.

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