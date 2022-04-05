أتلانتا – في مبادرة هامة وجديدة، من شأنها أن تجعل التعليم عالي الجودة ميسور التكلفة وسهل المنال للجميع، أعلنت اليوم شركة "آب جراد" (upGrad)، وهي الشركة الرائدة في تكنولوجيا التعليم في آسيا، عن تأسيس وحدة أعمالها الخيرية التي لا تبغي الربح تحت إسم "مؤسسة آب جراد" (upGrad Foundation).

وقال روني سكروالا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة "آب جراد" (upGrad) في معرض تعليقه: "لا يمكن أن تبقى القدرة على التعلم مدى الحياة وتعزيز المهارات وتحسين فرص التطوير الوظيفي مقتصرة فقط على الذين يستطيعون تحمّل تكاليفها. لقد ساهم التعلم عبر الإنترنت بتغيير انطباع جميع المهنيين العاملين حول العالم وكيفية تطلّعهم إلى تحسين فرص التطوير الوظيفي. لذلك، تسعى مؤسسة ’آب جراد‘ (upGrad Foundation) إلى توفير القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والوعي لجميع الذين لديهم تطلعات بالنمو والتطوير، وستتولى المؤسسة تبني هؤلاء الأفراد وتوجيههم وتدريبهم على نطاق واسع. نحن نرغب في دعم المعلّمين والمدربين وملايين المتعلمين ممن يعجزون عن تحمّل تكاليف التعلّم أو الذين يستحقون التميز، والسماح لهم بالاستفادة من مؤسسة ’آب جراد‘ (upGrad Foundation) في العقد المقبل."

تتمتع المؤسسة غير الربحية بمجموعة واسعة من الأهداف والغايات، بما في ذلك تدريب المعلمين، والتوجيه والتدريب، والتوجيه الوظيفي، والمنح الدراسية، وبرامج التدريب، وبرامج التبادل الطلابي عبر الإنترنت. تهدف المؤسسة إلى بناء أكبر منصة مجانية للتعليم بين الزملاء، والتعليم من قبل المرشدين، فضلاً عن حافظة من البرامج التعليمية الأكبر في العالم، بالتالي، يعدّ الالتزام النقدي الأولي المقدّم من قبل شركة "آب جراد" (upGrad) مجرد بداية في المشروع، حيث تتطلّع المؤسسة إلى جذب المزيد من الجهات المانحة والشركات لتوفير برتمج عمل ومشاريع جديدة في المستقبل القريب، وتوسيع نطاق تأثيرها وامتداها.

ستركز المؤسسة على جميع المهنيين العاملين، بما في ذلك الجيل الأول من المتعلمين، والنساء العائدات إلى القوى العاملة ، والمتعلّمين ممن يعملون في مجال الخدمات العامة أو القوات المسلحة.

وختم مايانك كومار، المدير الإداري والشريك المؤسس لشركة "آب جراد" (upGrad) كلامه بالقول: "لقد ساهمت إمكانية التعلّم عبر الإنترنت بتوفير خيارات واسعة وحرية اختيار للملايين من الراغبين بالسعي لتحقيق طموحاتهم، كما مهّدت الطريق نحو إتاحة إمكانية التعلّم مدى الحياة للجميع. ونحن نعتبر تأسيس هذه المؤسسة بمثابة خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية شركة ’آب جراد‘ (upGrad) للتأثير على مهن الملايين."

#بياناتشركات

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لمحة عن "آب جراد" (upGrad)

تعد "آب جراد" (upGrad) - التي تأسست في عام 2015 - رائدة في ثورة التعليم عبر الإنترنت، وتركز على دعم النجاح الوظيفي للقوى العاملة العالمية التي يفوق عددها 1.3 مليار موظف. كما تعدّ واحدة من شركات التكنولوجيا المتكاملة للتعلم مدى الحياة القليلة في العالم - التي تقدم خدماتها للمتعلّمين الجامعيين والمهنيين العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 عاماً عبر دورات البكالوريوس، والتعليم في الحرم الجامعي والبرامج المرتبطة بالوظيفة، وبرامج الدراسة في الخارج، وبرامج الدراسات التنفيذية وصولاً إلى درجات والماجستير والدكتوراه. تتمتع الشركة بقاعدة متعلمين تزيد عن 2 مليون متعلّم في أكثر من 100 دولة، فضلاً عن أكثر من 300 جامعة شريكة، وأعمال تجارية قوية ذات قاعدة عملاء تضمّ 1000 شركة في جميع أنحاء العالم.

يرتكز محرك التعلم العالمي الخاص بشركة "آب جراد" (upGrad) على أربع ركائز أساسية - (أ) مجموعة واسعة من المحتوى الأصلي وحقوق الملكية الفكرية ، (ب) منصة تكنولوجية خاصة بها هي الأفضل ضمن فئتها، (ج) خدمة التوصيل المخصّصة والمباشرة لبقائمة على الأفراد بدعم من المدربين والموجهين، و (د) سجل حافل من النجاحات (بنسبة 85 في المائة) في إكمال الدورات التدريبية، مدعوم بنسبة 80 في المائة من النتائج الوظيفية المضمونة.

تعتبر "آب جراد" (upGrad) شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم العالي في آسيا، ولديها مكاتب في كلّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والهند وسنغافورة وفيتنام، وحضور هام في الكثير من الدول الأخرى.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com)على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220401005186/en/

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#بياناتشركات

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للاتصال:

"آب جراد" (upGrad)

نيها براساد

البريد الالكتروني: neha.prasad@upgrad.com