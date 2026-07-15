يأتي ذلك التعاون بالتزامن مع افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في القاهرة، والذي سيكون مركزًا استراتيجيًا لخدمة عملياتها في مصر وشمال أفريقيا.

القاهرة، وقعت شركة انتلجنت جلوب للإنشاءات (IGC)، الرائدة في حلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، عقد شراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تنفيذ مشروع إنشاء خط نقل هوائي بجهد 500 كيلوفولت، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية وقطاع الطاقة في مصر.

ويشمل المشروع التنفيذ الشامل لتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل خط النقل الهوائي الممتد من محطة أوراسكوم باتجاه محطة الحوامدية مزدوجة الدائرة، بأربعة موصلات لكل فازة اللوط الثاني (Lot 2) ، بطول 61.6 كيلومترًا لتفريغ القدرة المولدة من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح، وذلك من خلال تحالف تقوده شركة انتليجنت جلوب للإنشاءات (IGC) مصر، ويضم أيضًا شركة انتليجنت جلوب للإنشاءات (IGC) في الإمارات، بما يعكس تكامل الخبرات والإمكانات الفنية للشركتين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل السيدة المهندسة مني رزق إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد الدكتور المهندس مصطفي نبيل الجزيري، الرئيس التنفيذي لانتلجنت جروب نيابةً عن المهندس محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة انتلجنت جروب، وفي حضور السيد المهندس علي موسي مدير القطاع التجاري لانتلجنت جروب.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم كفاءة واستقرار الشبكة القومية وجاهزيتها لاستيعاب القدرات الكهربائية الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ويعزز موثوقية واستقرار الشبكة القومية بناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من السيد الدكتور مهندس محمود عصمت "وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتزامن المشروع مع افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لشركة انتلجنت جلوب للإنشاءات في القاهرة، والذي سيشكل مركزًا استراتيجيًا لإدارة عمليات الشركة في مصر وشمال إفريقيا، بما يعزز قدرتها على دعم مشروعات البنية التحتية والطاقة في المنطقة، ويؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها وبناء شراكات طويلة الأمد في الأسواق الإقليمية.

وقال المهندس محمد عمارة، رئيس مجلس إدارة انتلجنت جروب: "نفخر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ونعتز بالثقة التي أولتها لنا لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، والذي يمثل خطوة جديدة في مسيرة إدارة انتلجنت جروب داخل السوق المصري. كما يتزامن هذا المشروع مع افتتاح مكتبنا الإقليمي بالقاهرة، بما يعكس رؤيتنا طويلة المدى لتعزيز حضورنا في واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة. ونسعى من خلال نقل خبراتنا العالمية إلى الإسهام في تنفيذ المشروعات القومية، وبناء شراكات مستدامة تدعم خطط التنمية، وتسهم في تطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية في مصر وشمال أفريقيا."

وأضاف عمارة: "يشهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولًا غير مسبوق نحو الشبكات الذكية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وهو ما يتطلب شركاء يمتلكون الخبرة الفنية والقدرة التنفيذية. وفي IGC نمتلك منظومة متكاملة تشمل الهندسة، والتصنيع، والإنشاءات، وحلول الأتمتة، بما يمكننا من تقديم حلول متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية."

وتتمتع انتلجنت جلوب للانشاءات بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء، والمحطات الكهربائية عالية ومتوسطة ومنخفضة الجهد، إضافة إلى حلول الأتمتة وأنظمة التحكم الرقمي، حيث تنفذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، مدعومة بمنظومة تشغيل متوافقة مع معايير الأيزو ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001.

وتعكس الشراكة الجديدة التزام الشركة بدعم جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز جاهزية الشبكة القومية لاستيعاب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تأسست شركة انتلجنت جلوب للانشاءات (IGC) عام 2007، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات المدنية ومشروعات البنية التحتية، حيث تقدم حلولًا هندسية وإنشائية متكاملة لمجموعة واسعة من القطاعات. وتزاول الشركة أعمالها في كلٍ من مصر والإمارات العربية المتحدة، واكتسبت سمعةً راسخة في تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، وفي المواعيد المحددة، انطلاقًا من التزامها بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي والموثوقية.

ويضم فريق عمل IGC نخبة من المهندسين ومديري المشروعات والفنيين ومسّاحي الأراضي، ما يمكّنها من تقديم خدمات متكاملة تغطي جميع مراحل تنفيذ المشروعات، بدءًا من التصميم وحتى التنفيذ. وبصفتها شركة حاصلة على شهادات الأيزو، تمتلك IGC الخبرات الفنية والإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات المعقدة فوق سطح الأرض وتحته، بما يلبي احتياجات قاعدة متنوعة من العملاء في القطاعين العام والخاص، ويسهم في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة.

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