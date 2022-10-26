- أُعلن عن الصندوق الجديد في اليوم الأول من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض

- سيركز الصندوق على الاستثمار في شركات متوسطة متنامية ومربحة في منطقة الخليج الصيني

البحرين- أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها ستدخل في شراكة مع "فونغ كابيتال"، وهي الذراع الاستثمارية في شركات خاصة لـ"فونغ إنفستمنتس"، مكتب الاستثمار لأسرتَي الدكتور فيكتور فونغ والدكتور وليام فونغ الذي يقع مقره في هونغ كونغ، وذلك للاستثمار في شركات متوسطة الحجم عبر منطقة الخليج الصيني التي تشمل مقاطعة غوانغدونغ والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو. وتزخر منطقة الخليج الصيني بعدد كبير من الشركات الخاصة المبتكرة والمتنامية والمربحة، وتشكل وجهة استثمارية جذابة للغاية. ومن المتوقع أن الكيان الاستثماري الذي يحمل إسم "انفستكورب – فونغ" سيعمل إنطلاقًا من هونغ كونغ.

تم الإعلان عن الصندوق البالغة قيمته 500 مليون دولار في الرياض في اليوم الأول من فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار" الرائدة في المملكة العربية السعودية. وسيمثل الصندوق المشروع الرابع بين انفستكورب وفونغ، جامعاً بين انفستكورب التي تملك خبرة 40 عامًا في الاستثمار في شركات خاصة على مستوى العالم وفي خلق القيمة التشغيلية، وأكثر من 115 عامًا من تاريخ فونغ التجاري الناجح الذي يربط آسيا ببقية العالم عبر التجارة.

سينخرط الصندوق في استثمارات مباشرة في شركات خاصة أو استثمارات مرتبطة بشركات خاصة متنامية ومربحة مقرها في منطقة الخليج الصيني أو لديها حضور فاعل فيها. وعلى الرغم من عدم كون الصندوق متخصصًا في قطاع معيّن، فإنه سيركز في المقام الأول على عمليات الاستحواذ المسيطِرة على الشركات المتوسطة الحجم ذات الربحية المؤكدة وإمكانات النمو القوية.

تعليقاً على الاتفاق، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: "نحن فخورون بالإعلان عن هذا الصندوق الجديد في اليوم الأول من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية مع شركائنا فونغ كابيتال، وهي جزء من مجموعة فونغ التي تملك أكثر من قرن من الخبرة بالعمل في الصين وفي بيئة الأعمال القوية في منطقة الخليج الصيني التي تُعتبر مركزاً صناعياً وتكنولوجياً عالميًا، والتي تتمتع بأساسيات صلبة. والواقع أن هناك إمكانات كبيرة، خصوصاً للشركات المتوسطة الحجم التي تركز على منطقة الخليج الصيني والتي لديها منتجات وخدمات مبتكرة تستهدف العملاء الآسيويين والعالميين أيضًا لتصبح من اللاعبين الكبار". وأضاف: "دور منطقة الخليج الصيني كواحد من المحركات الاقتصادية الرئيسية للصين هو راهناً أكثر أهمية من أي وقت مضى، فيما تتطلع البلاد إلى إعادة التوازن إلى اقتصادها نحو نموذج يحرّكه الاستهلاك والابتكار، وتوفر منطقة الخليج الصيني في هذا الإطارإمكانات استثمارية هائلة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم: "ما يميز صندوقنا أنه يركز على الشراء، ونحن نعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا لتحقيق عائدات قوية. والواقع أن بيئة الأعمال في منطقة الخليج الصيني تشمل أحد أسواق رأس المال الرائدة عالميًا، أي هونغ كونغ، ومركز التكنولوجيا والابتكار الرائد في الصين شينزن، ومجموعة كبيرة من مراكزالتصنيع والبحث والتطوير التي ترتبط جميعها ببعضها بشكل فعال بواسطة قطار فائق السرعة وبالعالم من خلال المطارات وموانئ الحاويات المتطوّرة. ويدعم كل هذا التدفق المستمر لقوى عاملة متعلمة وذات مهارات عالية، وقد أنتجت معًا قصص نجاح كبيرة مثل "تنسنت" Tencent و"بايتدانس" ByteDance و BYD و"ميندراي" Mindray".

وقال كيفن لام، الشريك الإداري في "إنفستكورب – فونغ": "نحن سعداء للغاية بتوحيد جهودنا مع جهود إنفستكورب مجدداً للاستثمار في الأعمال التجارية التي تلبي الاحتياجات والتطلعات الفريدة لجيل الألفية وجيل "زد" في جميع أنحاء الصين والعالم. ولا شك في أن هونغ كونغ تتمتع بموقع استراتيجي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو في منطقة الخليج الصيني، كما تشكل المدينة جسراً بين الصين والعالم. وفي الموازاة، لدى إنفستكورب منصة استثمار عالمية قوية في الأصول البديلة، كما أنها تملك تاريخاً فريداً في الشرق الأوسط وفهماً لهذه الأسواق الناشئة والفرص المتوافرة فيها".

تدعم البيانات المقارنة توقعات النمو الكبير للمنطقة. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج الصيني حاليًا نحو 22501 دولار أميركي، وهو رقم صغير مقارنة بمناطق أخرى رائدة عالميًا مثل طوكيو (45084 دولارًا) أو نيويورك (78586 دولارً) أو سان فرانسيسكو (128573 دولارًا). مع عدد سكان أكبر من ألمانيا واقتصاد يفوق اقتصاد كندا، تجذب منطقة الخليج الصيني عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي التعليم العالي والمهارة كل عام وتضع المنطقة على مسار مستدام لسد الفجوة مع مناطق أخرى رائدة في العالم.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 42.7 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة اكثر من 480 موظفاً من 50 جنسية في مكاتبها.

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نبــذة عن "فونغ كابيتال"

"فونغ كابيتال" هي ذراع الاستثمار في الشركات الخاصة لـ"فونغ إنفستمنتس"، مكتب الاستثمار لأسرتَي الدكتور فيكتور فونغ والدكتور وليام فونغ الذي يقع مقره في هونغ كونغ. وهي أيضًا شركة شقيقة لـ"مجموعة فونغ" في هونغ كونغ التي تمتلك تاريخًا وتراثًا غنيّين في تجارة الاستيراد والتصدير يعودان إلى تأسيس الشركة العائلية Li & Fung "لي أند فونغ" في غوانغجو عام 1906 ومكتبها في هونغ كونغ عام 1937. من خلال دورها الرائد في إدارة سلسلة التوريد العالمية، تشكل "مجموعة فونغ" جزءاً لا يتجزأ من قصة بروز هونغ كونغ ودلتا نهر اللؤلؤ كواحدة من أهم مناطق التصنيع والتجارة في العالم، واستمرار المنطقة في التطور حتى أصبحت منطقة الخليج الكبرى. وللشركة أكثر من 25 عامًا من البحث الفكري حول تطوير منطقة الخليج الصيني وقدرتها التنافسية. وفي عام 2021، حصل كيان تابع لـ"مجموعة فونغ" على أول رخصة تمويل سلاسل التوريد على مستوى الدولة، وهي الوحيدة الصادرة في هينغكين من مكتب غوانغدونغ للرقابة المالية والإدارة.

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