• دبي تسجل نمواً سنوياً في قيمة الصفقات العقارية بنسبة 57% خلال عام 2023

• المبيعات على المخطط للمشروع الفاخر في قرية جميرا الدائرية تبدأ الشهر القادم مع إمكانية الحجز مسبقاً بدءاً من اليوم



دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دي اتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن عزمها إطلاق عمليات البيع على المخطط لمشروعها السكني الأول بدبي في قرية جميرا الدائرية خلال شهر فبراير القادم مع إمكانية إجراء حجوزات مسبقة بدءاً من اليوم. ويتألف المشروع من 430 وحدة استثنائية ترتقي بقرية جميرا الدائرية، ويساهم في ازدهار قطاع العقارات في دبي مع تعزيز التوقعات التي تشير إلى نمو السوق بحوالي 15% في عام 2024.



وحرصت العلامة خلال العقود الثلاثة الماضية على الاستفادة من معايير الجودة السويسرية والتجارب الفريدة لتقديم مشاريع عصرية في مختلف أنحاء أوروبا. وأصبحت دي إتش جي للعقارات إحدى الشركات القابضة الرائدة في قطاع العقارات والتشييد في سويسرا من خلال امتلاك وإدارة محفظة بقيمة 600 مليون فرنك سويسري. ومن خلال محفظة عالمية تضم أكثر من 1000 وحدة وإنشاء ما يصل إلى 2,500,000 متر مربع من مساحات المعيشة حتى الآن، تستعد شركة دي إتش جي العقارية الآن لدعم القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقارات متميزة ومرتفعة مع إضافة 1000 وحدة سكنية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى التطورات وقيمة التطوير الإجمالية أكثر من 500 مليون فرنك سويسري.



ويأتي نمو قطاع العقارات في دبي مدعوماً بتركيز المنطقة على السياحة والتكنولوجيا، حيث تتوقع دولة الإمارات زيادة في عدد السكان من 3.5 مليون نسمة في عام 2023 إلى 5.5 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما يجعل زيادة المساحات السكنية حاجة أساسية لاستقبال السكان الحاليين والجدد. وتستعد الشركة لقيادة هذا التوجه من خلال التزامها بتوفير خيارات سكنية فاخرة وبأسعار مقبولة تناسب معظم سكان دبي وتواكب الاحتياجات المتطورة للسوق.



وأظهرت أحدث تحليلات السوق ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 19% خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 5% في متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث من العام.[1]وفي ضوء هذه التطورات، ستوفر دي إتش جي للعقارات خيارات سكنية فاخرة للمستثمرين والمشترين النهائيين، مما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع المشاريع السكنية على المخطط ويساهم في تحقيق التوقعات بزيادة عدد العقارات في دبي خلال العام القادم بحوالي 40 ألف عقار، والذي بدوره يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة التي تراوح المعدل السنوي خلالها بين 15 ألف و30 ألف عقار.[2]



وتنسجم هذه المساعي مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات بالمنطقة، ويتجلى ذلك من خلال النمو السنوي الكبير بنسبة 21.1% لتصل قيمة القطاع إلى 630.2 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، مع التوقعات باستمرار هذا الازدهار عام 2024.[3] وحققت دبي أداء استثنائياً في سوق العقارات؛ حيث استحوذت على 52.1% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الإمارة خلال الفترة نفسها زيادة سنوية في قيمة الصفقات العقارية بلغت 57%، مما يؤكد على مرونة دبي وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين.[4]



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش آنتيتش، نائب الرئيس وعضو في مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي للعقارات:"نحن متحمسون للاستفادة من سجلنا الحافل بالنجاحات في أوروبا للمساهمة في تعزيز التقدم في دولة الإمارات خلال السنوات القادمة، ولا سيما مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العقارات في دبي. يستعد المهندسون المعماريون ومدراء الإنشاءات لدينا في سويسرا للعمل عن قرب مع فريقنا في دبي على تطبيق معايير الجودة السويسرية التي نشتهر بها في مشاريعنا. إن مشروعنا الفاخر الذي يتألف من 430 وحدة سكنية في قرية جميرا الدائرة هو أول مشاريعنا في هذه الرحلة، ويعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة والابتكار وتوفير تجربة معيشة عالية المستوى. وثنق بأهمية الدور الذي سيلعبه هذا المشروع، انطلاقاً من معرفتنا بأهمية التكيف مع ديناميكيات السوق وسجلنا الحافل بتطوير المشاريع العقارية الناجحة، كما ندعو المستثمرين للتواصل معنا قبل طرح المبيعات على المخطط الشهر القادم، حيث سنساهم في إعادة صياغة مستقبل قطاع العقارات في دبي بوصفها إحدى أبرز أسواق العقارات في الوقت الحالي."



وتساهم دي إتش جي للعقارات في نمو دبي وإرساء معايير جديدة للابتكار في القطاع السكني من خلال تطبيق معايير الجودة السويسرية التي تشتهر بها العلامة وتتجسد في مشاريعها بأوروبا منذ عام 1994. وتتماشى رؤية الشركة مع متطلبات السوق المتغيرة، مما يؤكد على مكانتها الرائدة في مشهد العقارات الإماراتي. ويمكن للمشترين المحتملين والمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع عقارية توفر عائداً قوياً على الاستثمار التواصل مع دي إتش جي للعقارات اليوم لحجز موعدهم.

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لمحة حول دي إتش جي:

دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري سويسرية، وتتميز بخبرة تزيد عن 30 عاماً في السوق الأوروبية. وتعتزم الشركة إطلاق مشروعهاالأول في دبي في وقت لاحق من العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح منخلال توسعها إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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