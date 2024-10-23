تم إدراج الصكوك في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن.

يمتلك بنك دبي الإسلامي صكوك مدرجة حالياً في ناسداك دبي بقيمة إجمالية تتجاوز 9 مليار دولار أمريكي عبر 11 عملية إدراج مختلفة.

دبي: رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إصدار الصكوك الإضافية من الدرجة الأولى بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25%، وشهدت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بنسبة كبيرة، تأكيداً على المكانة الرائدة لبنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث سيتمكن البنك من جمع رأس مال إضافي لدعم استراتيجيته للنمو.

وتصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 133 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة 93 مليار دولار أمريكي، من خلال 102 إدراج، مما يدعم مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك والسندات. حيث تلتزم البورصة بدعم قطاع التمويل الإسلامي وأدوات الدخل الثابت، ما يوفر منصة قوية للجهات المصدرة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

واستقطب هذا الإصدار الجديد، والذي تم إدراجه في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين، شملت عدداً من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية وثقة المستثمرين القوية في أسواق المال الإماراتية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سعيد وجدي، رئيس إدارة الخزينة في بنك دبي الإسلامي، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وبهذه المناسبة، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " يؤكد الإدراج الناجح لصكوكنا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي من جديد على الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي، كما يشير في الوقت ذاته إلى المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية. وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل في بنك دبي الإسلامي إطلاق مبادرات تعزز اقتصادنا الوطني ومكانتنا الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. ولا شك بأن إدراج صكوكنا في ناسداك دبي يوسع نفوذنا ويربطنا بقاعدة مستثمرين أوسع، ما يتيح لنا الاستفادة من منصة هذه البورصة المنظمة جيداً لتوسيع نطاق حضورنا الدولي وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين".

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "نرحب بإدراج أحدث إصدار للصكوك من بنك دبي الإسلامي في ناسداك دبي، وهو نجاح جديد يؤكد الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي ويعكس قوة أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن بدورنا سنواصل جهودنا الدؤوبة والتزامنا بتوفير منصة حيوية مزدهرة تدعم الجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، وتعزز النمو والابتكار في قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم".

هذا ونجحت الصفقة، التي نُفذت خلال يوم تداول واحد، في تحقيق هامش إعادة ضبط بلغ 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الدرجة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ويتمتع بنك دبي الإسلامي بتصنيف ائتماني قوي من الوكالات العالمية، حيث حصل على تصنيف A3 (بنظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة "موديز"، وتصنيف A (بنظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة "فيتش"، وتبلغ القيمة الإجمالية لصكوك البنك المدرجة حالياً في ناسداك دبي أكثر من 9 مليار دولار أمريكي عبر 11 عملية إدراج مختلفة.

نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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