الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار سندات مقومة باليورو لصالح حكومة الشارقة. واضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، في إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل سبع سنوات بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

حظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة 3.5 ضعف حجم الطرح، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة. وقد مكن الإقبال الكبير من الأسواق الاستثمارية الحكومة من تسعير السندات بعائد قدره4.698 % سنوياً، وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي. ومن الجدير بالذكر أن نسبة 71% من إجمالي الطلبات، جاءت من مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، والأسواق الأمريكية الخارجية، مما يؤكد جاذبية حكومة الشارقة في أسواق رأس المال العالمية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرح السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة : "يمثل هذا الإصدار علامة فارقة في تعاوننا المستمر مع حكومة الشارقة، لدعم النمو الاقتصادي للإمارة وتحقيق أهدافها التنموية."

ومشيراً إلى أن الإصدار شكّل أول مشاركة للبنك في طرح سندات مقوّمة باليورو، أضاف السيد محمد خديري: "لقد كانت هذه المشاركة تأكيداً على ما يتمتع به بنك الشارقة من قدرة وكفاءة على قيادة صفقات أسواق رأس المال لسندات الدَين، عبر عملات متعددة." واختتم السيد خديري تعليقه قائلاً: "إن التفاعل القوي الذي لاقاه الإصدار من جانب المستثمرين الدوليين، يؤكد الثقة في صلابة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة، وانضباطها المالي."

من جانبه، علّق السيد داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، قائلاً: "يشكل هذا الإصدار خطوة مهمة في تعزيز التعاون المالي مع حكومة الشارقة، كما أن الإقبال القويّ من المستثمرين العالميين يعكس القيمة العالية لهذه الإصدارات وجاذبيتها."

وأضاف السيد وايت قائلاً: "لم تقتصر مشاركتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة فحسب، بل حرصنا أيضاً على إبراز قوة الأسس الاقتصادية لإمارة الشارقة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة."

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

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