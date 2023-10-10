يبدأ برنامج الشركات الناشئة لمرحلة ما قبل التمويل من الفئة أ ومرحلة التمويل من الفئة أ مع استرخاء للمؤسسين لمدة 3 أيام

القاهرة - أعلنت شركة 500 Global، وهي من بين شركات رؤوس الأموال المجازفة الأكثر نشاطًا في العالم، والهيئة المصرية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن الدفعة الأولى من برنامج توسع الشركة في مصر. برنامج التوسع عبارة عن برنامج يمتد 7 أسابيع وهو مكرس لمرحلة ما قبل التمويل من الفئة أ للشركات الناشئة وتمويلها من الفئة أ في مصر. وقد تم تصميم البرنامج لتمكين مؤسسي الشركات من خلال الآليات المخصصة للتوجيه والنمو، ويعمل على التجهيز لنجاحها المستقبلي. في يوم 16 نوفمبر، سيحتفل عرض التوسع بالتقدم الذي حققه المؤسسون وشركاتهم، بما في ذلك شركات التقنية المالية وتقنية التسويق والعقارات واللوجستيات/سلسلة الإمداد وغير ذلك. ستقدم الفعالية عروضًا تقديمية ونقاشات لجمهور من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة والشركاء في النظام العام.

قالت الشريكة في 500 Global أمل عنان "على الرغم من الوضع العالمي والمحلي الصعب على مستوى الاقتصاد الكلي، وجدنا أن مؤسسي الشركات المصريين يثبتون أن مصر تظل سوقًا مزدهرة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. كان هذا واضحًا في العملية التنافسية بشدة لبرنامج التوسع حيث وجدنا معيارًا ممتازًا يحاول أن يبني شركات مرنة وسليمة ذات إمكانات ضخمة. نستهدف أن نقدم بيئة معززة للرواد المحددين لكي يحققوا نموًا مستدامًا ويتوسعوا في حضورهم. يجب البرنامج إلى القاهرة خبراء من المحاضرين ومستثمرين وصادرات لتجهيز مؤسسي الشركات بالدروس المستفادة والدعم المطلوبين على مسار نموهم. نستهدف من هذا البرنامج تنمية المواهب في المنطقة بشكل أكبر لكي تعمل الشركات الناشئة المحلية على نطاق أكبر، وتتوسع في مناطقها المستهدفة، وتقدم مفاهيمها وتقنياتها المتفردة إلى المستهلكين والشركات عالميًا. نشعر بالامتنان للشراكة المتواصلة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تطوير النظام الشامل للشركات الناشئة في مصر".

انطلق البرنامج يوم 1 أكتوبر 2023 في مركز الجيزة للإبداع، والمعروف أيضًا باسم المصنع، وتديره الهيئة. ثم شرعت الدفعة بعد ذلك في رحلتها نحو الفيوم للحصول على استرخاء غامر لمدة 3 أيام مع تحقيق العافية والريادة للمؤسسين من خلال الانخراط في نشاطات تمكين وقضاء الوقت في إنشاء مجتمع كمجموعة. يمثل هذا الأساس لشغفهم بالمشاركة في كل ورش العمل القادمة التي يديرها محاضرونا العالميون. تتضمن موضوعات ورش العمل تجارب النمو، والمبيعات والتسويق، والتميز التشغيلي، والتوظيف وغير ذلك.

تعود شراكة 500 Global مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى عام 2022، وتستهدف إقامة دائرة من الابتكار والارتقاء والتعزيز للنظام الشامل المتطور للشركات الناشئة في البلاد. قال دكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "يمتد دعمنا عبر دورة الحياة الكاملة لريادة المشاريع، وتُعد البرامج مثل برنامج التوسع وغيره مهمة لتسريع نمو النظام الشامل للشركات الناشئة المحلية وتعزيز ريادة الأعمال المستندة إلى الابتكار. عن طريق الجمع بين الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية، بما في ذلك الخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة والمحاضرين إلى جانب رائدي الأعمال ومؤسسي الشركات المحتملين، فإننا نبتكر مجتمعًا مزدهرًا للشركات الناشئة ونرتقي بنظامنا الشامل إلى المستوى التالي."

سيأتي ختام البرنامج بعرض التوسع يوم 16 نوفمبر 2023 في مركز الجيزة للإبداع المعروف أيضًا باسم المصنع في القاهرة، مصر. تقدم هذه الفعالية الحصرية التي يقتصر حضورها على المدعوين لمجموعتنا من الشركات الناشئة فرصة أن تعرض مشاريعها المبتكرة. ستتوفر لمؤسسي الشركات فرصة لإقامة علاقات مع شبكة 500 Global من الرواد والشركاء والجهات الفاعلة في النظام الشامل للصناعة. بالإضافة إلى العروض التقديمية من الشركات الناشئة وعروض المنتجات، سيتضمن عرض التوسع متحدثين بارزين ذوي شهرة عالمية، من بينهم Sean Ellis، مؤلف Hacking Growth. ستجري أيضًا نقاشات مجمعة تركز على الأوضاع الإقليمية والدولية. ستتولى أيضًا Courtney Powell، مسؤولة العمليات الرئيسية والشريكة الإدارية في 500 Global استضافة وجبة خفيفة للمدعوين فقط.

سيستمر البرنامج في تقديم الدعم لمدة 3 أشهر بعد العرض، حيث يقدم ساعات عمل مخصصة لأفراد مع محاضرين ومستشارين، ومساحة مكتبية مجانية لمدة عام في مركز الجيزة للإبداع (المعروف أيضًا باسم المصنع) والتخطيط لنمو الشركة وغير ذلك.

التعرف على الشركات الناشئة في الدفعة الأولى · Birdnest تعمل على تطوير عقارات الإيجار المجهزة بالتكنولوجيا وتشغيلها. · Blnk منصة مالية رقمية للمستهلكين مجهزة بالذكاء الاصطناعي وتعزز الاندماج المالي في مصر. · Convertedin نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية يستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لابتكار تسويق مخصص متعدد القنوات. · Dresscode شركة للموضة السريعة للتعامل المباشر مع العميل تتيح لجيل الألفية العثور على أزياء معقولة التكلفة وعالية الجودة. · FriendyCar المشغل الأول والرائد لمشاركة السيارات بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط. · ILLA مجموعة قابضة للوجستيات تقدم حلولاً شاملة لشركات السلع الاستهلاكية السريعة الحركة. · Khazenly منصة تكنولوجية متعددة القنوات للوجستيات والشحن حسب الطلب. · MQR تقدم مساحات تجمع واسعة الإتاحة وعالية الجودة مع خدمة وتجهيزات بمعايير فندقية. · Nowlun منصة إعادة شحن عبر الإنترنت تتيح لجهات الشحن عبر الحدود أن يفحصوا السوق بحثًا عن أفضل خيارات الشحن وتلقي أسعار فورية وتتبع شحناتهم. · NowPay شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية تبني منصة للرفاهية المالية للموظفين. · O7 Therapy تعمل على إدخال تغيير ثوري في العافية والصحة الذهنية عن طريق إنشاء أكبر منصة شاملة للصحة الذهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. · Orcas تقدم خبرات تعلم مباشرة مخصصة لطلاب التعليم الأساسي. · Rology عبارة عن منصة للطب الإشعاعي عن بُعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي. · Suplyd تبني بنية تحتية رقمية لسلاسل إمداد المطاعم. · Sylndr هي السوق الرائد في مصر للسيارات المستعملة، والذي يخدم كلاً من المستهلكين والتجار لشراء السيارات المستعملة وبيعها وتمويلها.

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شركة 500 Global

تُعد 500 Global شركة لرأس المال المجازف بأصول تبلغ 2.4 مليار دولار تحت إدارتها حتى 30 يونيو 2023، وتستثمر مع المؤسسين الذين يؤسسون شركات تكنولوجيا سريعة النمو. نركز على الأسواق التي تستطيع فيها التكنولوجيا والابتكار ورأس المال أن يفتحوا قيمة طويلة الأمد ويحققوا نموًا اقتصاديًا. نعمل عن قرب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ونقدم النصح للحكومات بشأن أفضل السبل لدعم النظم الشاملة لريادة الأعمال لكي تتمكن الشركات الناشئة من الازدهار. لقد ضمت شركة 500 Global ما يزيد عن 5,000 مؤسس يمثلون أكثر من 2,800 شركة تعمل في أكثر من 80 بلدًا. لقد استثمرنا في أكثر من 35 شركة تتجاوز قيمتها مليار دولار وأكثر من 160 شركة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار (بما في ذلك شركات خاصة وعامة ومنتهية). يوجد أعضاء فريقنا الذين يزيدون عن 200 في أكثر من 30 بلدًا ويجلبون خبرة كرواد أعمال ومستثمرين ومشغلين من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) هي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) المصرية. منذ أن تأسست الهيئة في عام 2004، كان توجهها الأساسي هو الريادة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر لزيادة تنافسيتها العالمية وجعلها مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للبلد.

بناء على فهم الدور الرئيسي للابتكار وريادة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا كمحفزين رئيسيين للنمو الاقتصادي، تتعاون الهيئة مع أصحاب المصلحة البارزين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات وجهات التعزيز والحاضنات والمستثمرين لرعاية ودعم تطوير الشركات الناشئة الصاعدة في مجال التقنية والمجهزة تقنيًا.