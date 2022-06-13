أشرفت دخان على أكثر من 40 استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام الماضي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "500 جلوبال" (500 Global)، وهي شركة رأس المال استثماري رائدة تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها، عن ترقية أمل دخان إلى شريك عام لشركة "500 جلوبال" (500 Global) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانضمّت دخان إلى "500 جلوبال" (500 Global) قبل عام بصفتها شريكاً لشركة "500 جلوبال" (500 Global) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإشراف على برنامج مسرّعات الشركات في مرحلة التأسيس "سنابل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator) وتمويله. وفي ظلّ قيادتها، استثمر الصندوق الاستثماري في أكثر من 40 شركة في مرحلة التأسيس على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء من خلال البرنامج أو بشكل مباشر. ومنذ ذلك الحين، جمع الصندوق تمويلاً بملايين الدولارات. وتتضمن قائمة استثمارات الصندوق "ستارز بلاي" (Starzly)، وهو تطبيق ترفيهي مخصص؛ و"بلاي بوك" (Playbook)، وهو منصة تعليمية ترفيهية؛ و"سند كاش" (Sanad Cash)، وهي منصة للدفع عند الطلب.

وفي هذا السياق، قالت السيدة بيدي يانغ، الشريك الإداري لشركة "500 جلوبال" (500 Global): "نُعرب عن فخرنا بالإنجازات التي حققتها أمل التي اضطلعت بدور جوهري في إطلاق برنامج مسرّعات (Sanabil 500 MENA Seed Accelerator)، حيث تعاونت معي لاختيار أكثر المؤسسين الواعدين في المنطقة، وأدّت دوراً إرشادياً لا يقدر بثمن للعديد منهم عند إطلاقهم في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى في المنطقة. وتؤدي أمل دوراً جوهرياً في مساعي ’500 جلوبال‘ (500 Global) لترسيخ دورها كمستثمر ومؤسس للمنظومات في المنطقة".

وتواصل "500 جلوبال" (500 Global) بناء حضور قوي لها في المملكة العربية السعودية. وصنّفت "إنديفور" (Endeavor) الشركة مؤخراً على أنها المستثمر الأكثر تأثيراً في منظومة ريادة الأعمال في الرياض بناءً على دعمها لمعظم شركات التكنولوجيا، ما دفع مؤسسي تلك الشركات الناشئة إلى دعم رواد الأعمال الطموحين الآخرين.

ووفقاً لمنصة "ماجنت" (Magnitt)، تضاعف التمويل الاستثماري للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بنحو أربع مرات بين عامي 2020 و2021 ليصل إلى 548 مليون دولار أمريكي في ظلّ ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 139 صفقة.

وفي هذا السياق، قالت كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "500 جلوبال" (500 Global): "مضت أمل بخطوات سريعة لترسيخ مكانة ’500 جلوبال‘ (500 Global) بصفتها مساهماً رئيسياً في منظومة الشركات الناشئة سريعة التطور في المملكة العربية السعودية. وبصفتها إحدى المستثمرات النساء القليلات في المملكة، لطالما كانت أمل شخصيةً رائدة ونموذجاً يحتذى به للنساء الأخريات اللواتي يطمحن إلى أن يصبحن مستثمرات أو مؤسسات".

وقبل انضمامها إلى "500 جلوبال" (500 Global)، عملت دخان بصفتها مستثمراً ملاكاً في المملكة العربية السعودية وشغلت مناصب متنوعة، بما في ذلك، الرئيس التنفيذي للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، والعضو المنتدب لمركز بابسون جلوبال للقيادة الريادية، ومدير التعلم والتصميم في مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

يقتصر الهدف من هذا البيان الصحفي على توفير معلومات ذات صلة بشركة "500 جلوبال" (500 Global). إنّ جميع المحتويات الواردة في هذا البيان الصحفي مُقدّمة لأغراض توفير معلومات عامة ولأغراض تعليمية فقط. ولا تقدم "500 جلوبال" (500 Global) أي تأكيدات فيما يتعلق بدقة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي؛ وعلى الرغم من اتّخاذ "500 جلوبال" (500 Global) خطوات مسؤولة لضمان أن تكون المعلومات الواردة في هذا الإصدار الصحفي دقيقة ومحدثة، فإننا لا نقبل أي مسؤولية عن أي خطأ أو سهو. وتم تقدير الأرقام على أساس التقديرات الداخلية اعتباراً من 21 مايو 2022 ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

ولا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، اعتبار أي معلومات أو محتوى في هذا البيان الصحفي بمثابة عرض لبيع أو التماس لشراء أي أوراق مالية تنصح بها "500 جلوبال" (500 Global) أو أي من الشركات التابعة لها أو ممثّليها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر المحتوى أو المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي ولا يقصد به تقديم أي خدمة استشارية استثمارية أو نصيحة مالية من "500 جلوبال" (500 Global). ولا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، اعتبار أي شيء وارد هنا بصفته مواد تسويقية للصندوق من قبل مستثمرين مستقبليين يفكرون في الاستثمار في أي صندوق استثماري تابع لـ"500 جلوبال" (500 Global).

ويمثل الموظفون المدرجون لمحةً عن أعضاء الفريق الحاليين اعتباراً من التاريخ المذكور هنا وقد يخضعون للتغيير من وقت لآخر. ويُستخدم مصطلح "الشريك" أو "الشريك العام" هنا فقط للإشارة إلى مكانة الفرد بصفته أخصائي استثمار أو مسؤول إداري أول. ولا يتمتع أي من هؤلاء الأفراد بوضع قانوني تقني بصفته شريكاً أساسياً لأي كيان، ولا يُعتبر "شريكاً عاماً" أو شريكاً أساسياً لأي شراكة أو كيان آخر. وقد تضمّ الصناديق المُشار إليها أيضاً موظفين آخرين يشاركون في إدارتها.

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للاتصال

زينة مخيبر

مدير شؤون الاتصالات المؤسسية

"500 جلوبال" (500 Global)

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