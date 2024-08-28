يسر شركة استثمار القابضة أن تعلن عن نجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون ريال قطري، وهي أول صكوك لشركة مقومة بالريال القطري. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الأولى لبرنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري، والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وقد لاقى الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتشمل قائمة المستثمرين بنوك وشركات تأمين ومديري أصول، حيث إن الصكوك - ومدتها 3 سنوات – بمعدل ربح سنوي يبلغ 8.75%، على أن يكون التاريخ المتوقع للتسوية خلال خمسة أيام.

تم تصنيف برنامج الصكوك بدرجة qaBBB (مستقر) على مقياس قطر الوطني من قبل كابيتال إنتليجنس. وقد عملت شركة الريان للاستثمار ذ.م.م، والمستثمر الأول ذ.م.م، وبنك ليشا ذ.م.م كمدراء رئيسيين مشتركين للإصدار.

ويمثل الإصدار إنجازاً مهمًا لشركة استثمار القابضة، حيث يثبت قدرتها على تنويع مصادر التمويل لدعم خططها وأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.

وعلق المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة:"إن إصدار أول صكوك مقومة بالريال القطري في قطر يمثل إنجازاً تاريخياً بالنسبة لاستثمار القابضة. وبإدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، حظيت هذه الصكوك باهتمام كبير من جانب مجموعة متنوعة من المستثمرين "، وأضاف:

"إن هذا الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين هو شهادة على الثقة في خطتنا الاستراتيجية للنمو عبر قطاعاتنا الأربعة الرئيسية: الرعاية الصحية والخدمات والمشاريع السياحية والمقاولات المتخصصة.

فقد شهد قطاع الرعاية الصحية في استثمار القابضة نمواً ملحوظاً، مع استمرار تطور مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي، وافتتاح المستشفى الكوري KMC الذي يؤكد التزامنا بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي إلى قطر والمنطقة ويساهم في تنشيط السياحة العلاجية، مع التوسع الإقليمي من خلال تشغيل مستشفيين في العراق، والإتمام المرتقب للمستشفى الجزائري القطري الألماني في الجزائر، حيث يصل عدد الأسرّة في مستشفيات الشركة إلى أكثر من 2000 سرير.

وعلاوة على ذلك، يواصل قطاع الخدمات لدينا، الذي يشمل إدارة المرافق، وخدمات الطعام، وتوفير الموارد البشرية، النمو محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويستعد قطاع المشاريع السياحية لدينا لتحقيق نجاح كبير من خلال استثمارات كبرى مثل منتجع روزوود في جزر المالديف وريكسوس في بغداد، ومن المتوقع افتتاحهما في المستقبل القريب، هذا فضلاً عن ازدهار المشروعات التي نملكها داخل قطر مثل كتارا هيلز وميسان الدوحة وجزيرة المها.

كما يشهد قطاع المقاولات المتخصصة لدينا نمواً بارزاً، وخاصة في المملكة العربية السعودية، مع زيادة حصتنا السوقية من خلال مشاركتنا في المشروعات الاستراتيجية الهامة في المملكة.

ويكلل نجاح برنامج صكوك استراتيجيتنا الأوسع للنمو، والتي تهدف إلى تحقيق قيمة استثمارية متنامية لمساهمينا وضمان ريادة استثمار القابضة في كافة قطاعاتها التشغيلية".

-انتهى-

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