باريس: أعلنت شركة إيرباص عن تسجيل أضخم صفقة في تاريخ قطاع الطيران التجاري بعد توقيع اتفاقية مع إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند من حيث الحصة في السوق، لبيع 500 طائرة من عائلة A320. وترفع هذه الصفقة العدد الإجمالي من طائرات إيرباص التي قامت إنديجو بطلبها إلى 1,330 طائرة، مما يعزز مكانتها كأكبر الشركات العالمية التي تستخدم طائرات من هذا الطراز.



وتم توقيع الاتفاقية التاريخية خلال فعاليات معرض باريس للطيران 2023، بحضور كل من راهول باتيا، رئيس قسم الترويج والمدير العام لشركة إنديجو، والدكتور فينكاتاراماني سوماتران، رئيس مجلس الإدارة والمدير المستقل غير التنفيذي في إنديجو، وبيتر إلبيرس، الرئيس التنفيذي لشركة إنديجو، وغيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، كريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر إلبيرس، الرئيس التنفيذي لشركة إنديجو: "تكتسب هذه الصفقة التاريخية لشراء 500 طائرة من عائلة إيرباص A320 أهمية قصوى بالنسبة لنا. وقامت إنديجو بطلب حوالي 1,000 طائرة للسنوات العشر القادمة، مما يساعدنا على تحقيق مهمتنا المتمثلة في مواصلة تعزيز مستويات التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي وإثراء حلول النقل في الهند. ونفخر بكوننا شركة الطيران المفضلة للسفر من وإلى الهند، مما يعزز مكانتنا كإحدى أبرز شركات الطيران الرائدة في العالم. وتعكس الصفقة الجديدة ثقة إنديجو بطائرات A320 وبمستويات النمو المميزة التي تسجلها الهند، كما تؤكد على أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية مع إيرباص".

ومن جانبه، قال كريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: "تمثل هذه الصفقة الجديدة قفزة نوعية في مستوى العلاقات بين إيرباص وإنديجو، مما يسهم في توفير حلول النقل الجوي بأسعار معقولة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء سوق الطيران العالمي المتنامي بسرعة. كما تؤكد الصفقة على المزايا التشغيلية الاقتصادية التي تتميز به طائرات A320، والتي لطالما أسهمت في تعزيز نمو إنديجو على مدار العقدين الماضيين. ويسرنا تطوير علاقات التعاون الوثيقة وطويلة الأمد مع إنديجو لتحقيق مزيد من النجاحات المشتركة. ونتطلع إلى توسيع بنود هذه الشراكة المميزة للمساهمة في تعزيز نمو شبكة النقل الجوي المحلية في الهند وتوسعها إلى الأسواق العالمية".



وتتخذ شركة إنديجو من مدينة نيودلهي مقراً لها، وتُعد من بين الخطوط الجوية الأسرع نمواً في العالم. وقامت الشركة بشراء أول طائرة من طراز A320neo في مارس 2016، كما توسع أسطولها ليشمل 264 طائرة ويصبح واحداً من الأكبر في العالم، حيث يضم 162 طائرة من طراز A320neo، و79 طائرة من طراز A321neo، و21 طائرة من طراز A320ceo، وطائرتيّ شحن من طراز A321. وقدمت إنديجو أول طلب لشراء 100 طائرة إيرباص من طراز A320 في عام 2005، تلاه طلب آخر في عام 2011 لشراء 180 طائرة A320 بما يتضمن طراز neo، بالإضافة إلى طلبات لشراء 250 طائرة من طراز A320neo في 2014 و300 طائرة من طراز A320neo في عام 2019، مما رفع العدد الإجمالي للطائرات التي تم طلبها من طراز A320 إلى 830 طائرة.



ولعبت الطائرات من طراز A320neo دوراً محورياً في إتاحة حلول النقل الجوي لجميع السكان في الهند خلال العقدين الماضيين، وذلك في ضوء استمرار انضمام ملايين الأشخاص ممن يسافرون للمرة الأولى إلى سوق الطيران الذي يشهد نمواً متسارعاً بفضل الانتعاش الاقتصادي وارتفاع معدلات الدخل في الهند.



وتُعد A320 أفضل وأوسع طائرة ذات الممر الواحد في العالم، حيث تتميز بتوفير التقنيات الحديثة، وتضم مجموعة من الابتكارات المتطورة في الديناميكيات الهوائية وأحدث أجيال المحركات، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات. وتلقّت إيرباص ما يزيد عن 8,700 طلب شراء لطائرات من طراز A320neo من أكثر من 130 عميلاً، ما يعزز مكانتها بوصفها الخيار المفضل لدى شركات الطيران العالمية في جميع نماذج الأعمال.

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