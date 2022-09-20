مع استمرار تعافي المنطقة من الجائحة، تضع بي دبليو سي الشرق الأوسط معياراً جديداً من خلال ترحيبها بأكثر من 500 خريج خلال العام 2022، الأمر الذي يعزز التزامها بالاستثمار في مواهب المنطقة وبناء جيل جديد من المتخصصين المستعدين لمستقبل العمل

أعلنت بي دبليو سي الشرق الأوسط عن استقبال 412 خريجاً جديداً خلال هذا الصيف ضمن فريق عملها، لتسجل بذلك رقماً قياسياً وصل إلى 529 خريجاً جديداً طوال عام 2022، وتعزز التزام بي دبليو سي بالاستثمار في المواهب في المنطقة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد سجلت هذا العام أكبر عدد من الخريجين بأكثر من 190 خريجاً سعودياً، كما كان أكثر من نصف مجموعة الخريجين من النساء.

يعمل الخريجون المعينون حديثاً في جميع أقسام وإدارات بي دبليو سي الشرق الأوسط. ويتيح لهم التدريب الشامل الذي يخضعون له الانضمام إلى كوادر من القادرين على حل المشكلات التابعين للشركة، حيث ستتاح لهم الفرصة للتعامل مع قطاعات مختلفة، بما في ذلك أعمال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتحول الرقمي والخدمات المالية.

وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "يسعدني أن أرحب بأكبر مجموعة من الخريجين تنضم لشركتنا حتى الآن. إن انضمام أكثر من 500 زميلٍ جديدٍ وموهوب ومن خلفيات متنوعة إلى أقسامنا المختلفة سيتيح لهم الفرصة للاستفادة من إمكاناتنا وخبراتنا في مختلف الصناعات".

ومن جهتها، قالت منى أبو هنا، الشريك المسؤول عن شؤون الموظفين في بي دبليو سي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بانضمام هؤلاء الخريجين الجدد لشركتنا وملتزمون بتزويد هذا المجتمع من المحللين بفرص وظيفية تغذي طموحهم وتمكنهم من قيادة التغيير الهادف في المجتمعات التي نعمل فيها. سنواصل الاستثمار في رحلة تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية لتقديم الحلول الموثوقة التي تحتاجها منطقتنا لمواصلة عملية التحول".

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نبذة عن شركة بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو تعزيز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 155 بلدًا ويعمل لديها 327,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.pwc.com.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 22 مكتباً في 12 دولة، حيث يعمل فيها حوالي 7000 موظف. (www.pwc.com/me)



بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.pwc.com/structure