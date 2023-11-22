9 شركات عروضًا مباشرة في "يوم العرض" تحديداً في 5 ديسمبر 2023 في منتجع جوهرة الوصيل في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كل من شركة "500 غلوبال"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري؛ وشركة "سنابل للاستثمار،" عن الدفعة السادسة من برنامج "مسرعة سنابل 500" للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر هذا البرنامج للشركات الناشئة التي لا تزال في مراحلها الأولى الأدوات والدعم اللازمين لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

هذا وتركز القائمة النهائية من الشركات المختارة على إيجاد حلول مبتكرة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها التقنية المالية وتقنية الغذاء والبرمجيات الخدمية وتقنية العقارات والتجارة الإلكترونية والتقنية القانونية. وقد تم اختيار الشركات التسعة، القادمة من السعودية والإمارات، من بين أكثر من 700 طلب مشاركة من المنطقة – ما يجعلها واحدةً من أكثر الدفعات التنافسية منذ انطلاق البرنامج.

ويوفر برنامج "مسرعة سنابل 500" للشركات الناشئة في المرحلة الأولية ومرحلة التأسيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدعم الأساسي اللازم، مما يمكّنها من التحقق من جدوى أعمالها وتوسيع نطاقها إقليمياً ودولياً. وقد تخرّجت 68 شركة من هذا البرنامج.

تضطلع شركة "500 غلوبال"، التي تباشر أعمالها في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2012، بدور محوري في إرساء أسس بيئة محلية داعمة للشركات الناشئة، خصوصاً وأنها استثمرت في اكثر من 250 شركة حتى تاريخه، بما في ذلك أكثر من 13 شركة تُقدر قيمتها اليوم بأكثر من 100 مليون دولار ضمن محفظة أعمال "500 غلوبال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد ساهم برنامج "مسرعة سنابل 500"، منذ عام 2021، في تسريع مسيرة نمو 68 شركة ناشئة خلال الخمس دفعات السابقة. وقد كرمت الشركة خلال الربع الثالث 2023 من قبل "ماغنيت" كأكثر شركة استثمارية دولية نشطة من حيث عدد الصفقات.

وفي هذه المناسبة، قالت أمل دخان، الشريكة العامة في "500 غلوبال" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن فخورون بدورنا كداعم أساسي في تعزيز بيئة الشركات الناشئة في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ضوء المبادرات الاقتصادية المستمرة والدعم الحكومي، جنباً إلى جنب مع رؤية وحرص مؤسسي الشركات، فإننا لا نزال نؤمن بالإمكانات الواعدة التي تزخر بها المنطقة على الأجل الطويل. وقد عملنا عن كثب مع مؤسسي الشركات المختارة ضمن الدفعة السادسة من البرنامج منذ شهر مارس 2023، بهدف تمهيد الطريق أمامهم نحو آفاق أوسع من النمو والنجاحات. وهي تنضم إلى 68 شركة أخرى تخرّجت بالفعل من برنامج ’مسرعة سنابل 500’ منذ انطلاقه في أوائل العام 2021. ليصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي تخرّجت من برنامج مسرعة "سنابل 500" الى 77 شركة".

وفي هذه المناسبة، قال المتحدث باسم "سنابل للاستثمار": "ما زلنا نرى اهتمامًا متزايدًا ببرنامج ’مسرعة سنابل 500’، حيث يتطلع جيل جديد من روّاد الأعمال إلى تطوير أفكارهم وتوسيع نطاق أعمالهم لتحقيق النجاح محلياً ودولياً. ونحن نستقطب أذكى العقول اللامعة وندعم أفضل الحلول التقنية المبتكرة التي تساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتعزيز المنظومة الاقتصادية وجعل العالم مكاناً أفضل للجميع. ولا يسعنا الانتظار حتى نقدم للمنطقة والعالم الموجة التالية من المبتكرين والمفكرين والمبدعين".

يقدم البرنامج، الممتد على مدار 12 أسبوعاً، توجيهات إرشادية مع التركيز على تطوير استراتيجية الأعمال وجمع الاستثمارات ومواصلة النمو. ويختتم البرنامج فعالياته بتنظيم "يوم العرض"، المقرر إقامته يوم 5 ديسمبر 2023 في منتجع جوهرة الوصيل بالرياض، وسط حضور مميّز يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم المستثمرين المعتمدين والشركات والخبراء المتخصصين. وسيتم بثّ هذا الحدث على الهواء مباشرةً أمام عموم الجمهور عبر منصّة "يوتيوب".

وفيما يلي قائمة بالشركات المختارة ضمن الدفعة السادسة التي نجحت في الوصول إلى الجولة النهائية:

"بهجة" (السعودية): خدمة الإيجار مع خيار الشراء، والتي توفر مساراً مرناً نحو امتلاك المنزل دون تحمل عبء الالتزام.

"بلينك" (السعودية): تدعم المطاعم في تعزيز استقلاليتها عن منصّات توصيل الطعام وبالتالي زيادة أرباحها، من خلال تطوير وإدارة أنظمة الإلكترونية في إدارة الطلبات.

"إيجاري" (السعودية): تقدم خدمة "استأجر الآن وادفع لاحقاً"، والتي تمنح المستأجرين مرونة في خيارات الدفع.

"فيفو بلس" (السعودية): تعزز أرباح المطاعم وأدائها من خلال تزويدها بحلول توريد مدعومة بالذكاء الصناعي.

"مايل ناو" (الإمارات): تدعم مشغلي أساطيل المركبات في تسريع عملياتهم من خلال منصة متكاملة للخدمات اللوجستية والتجارية.

"نقودلت" (السعودية): منصة رقمية تسمح للشركات بإدارة مصاريفها من خلال توفير بطاقات مدفوعة مسبقًا لموظفيها.

"قانونية" (السعودية): تمكن الشركات من الوصول والفهم والتعامل مع المستندات القانونية محدثةً ومدققة في ثوان.

"ريتش وير" (السعودية): منصة ترابط للشركات المتوسطة والكبيرة، تعزز بدورها الترابط بين أنظمة البيانات المختلفة بنقرة واحدة.

"سوشيالي" (السعودية): منصة تجارية مرئية تربط بين صانعي محتوى التجميل والمستهلكين من خلال تقييمات صادقة حول المنتجات.

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حول "500 غلوبال"

"500 غلوبال" هي شركة رأس مال استثماري متعدد المراحل بـ 2.7 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة والتي تستثمر في مؤسسين يبنون شركات تكنولوجيا سريعة النمو. نحن نركز على الأسواق حيث يمكن للتكنولوجيا والابتكار ورأس المال إطلاق القيمة طويلة الأجل ودفع النمو الاقتصادي. نحن نعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وننصح الحكومات بشأن أفضل السبل لدعم النظم البيئية لريادة الأعمال حتى تزدهر الشركات الناشئة. دعمت 500 Global أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون أكثر من 2,800 شركة تعمل في أكثر من 80 دولة. لقد استثمرنا في أكثر من 50 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار وأكثر من 150 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والشركات الخارجة). ينتشر أعضاء فريقنا البالغ عددهم 190 عضوًا في 28 دولة ويتمتعون بالخبرة كرواد أعمال ومستثمرين ومشغلين من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://500.co.

حول "سنابل للاستثمار"

سنابل هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تقوم سنابل بتخصيص رأس مال يزيد عن 3 مليار دولار أمريكي سنوياً في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو. تمتلك سنابل للاستثمار فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الاستثمار. وتوفر سنابل للشركاء رأس المال اللازم والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة. تستثمر سنابل في الأفكار العظيمة والعقول النيّرة والشركات الكبرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sanabil.com.

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المصدر: "ايتوس واير"

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