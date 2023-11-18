الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أكبر بنك إسلامي في قطر، بأنه قد أكمل بنجاح إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 5.581%، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 115 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية. وقد أعاد المصرف بكفاءة إفتتاح الأسواق العالمية للكيانات القطرية حيث أصبح أول بنك في قطر يصدر صكوك بالدولار الأمريكي منذ يوليو 2021.

لاقت عملية الإصدار طلباً قوياً، حيث تجاوز حجم الطلبات 3.3 مليار دولار من أكثر من 160 مستثمراً إقليمياً ودولياً. حيث وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 6.6 ضعف ما كان مخطط له والذي يعتبر أعلى طلب لصكوك ذات أولوية منذ يونيو 2020.

جاء نجاح هذه الصفقة بناءً على استراتيجية تسويقية بدأت يوم الأربعاء 15 نوفمبر حيث عقد المصرف مكالمات مع أكثر من 50 مستثمر. وتم يوم الخميس 16 نوفمبر فتح الطلبات وتم جذب 3.3 مليار دولار من مستثمرين من أوروبا، آسيا والشرق الأوسط. وأدى الطلب الكبير على الصكوك الى تخفيض السعر الى 115 نقطة أساس فوق المعدل مقارنة مع السعر الأولي البالغ 155 نقطة أساس، وهو تحرك بمقدار 40 نقطة أساس الذي يعد أمر نادر الحدوث في السوق مما يعكس قوة وجودة الطلب في سجل الاكتتاب. ويعتبر مستوى التسعير النهائي لمعدل الخزانة الأمريكية +115 نقطة أساس أقل بكثير من المستوى الذي تتداول به جميع الأوراق المالية للبنوك القطرية حالياً في السوق الثانوية. كما تم تنويع قاعدة المستثمرين، حيث تم توزيع 53% من الصكوك خارج دول مجلس التعاون الخليجي مع مستثمرين من المملكة المتحدة/أوروبا وآسيا ومستثمرين خارجيين بالولايات المتحدة الأمريكية وكيانات استثمارية أخرى - مما يمثل تميزاً إضافياً لهذا الإصدار.

و قد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: "يسرنا عودة المصرف الناجحة إلى الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يؤكد على ثقة المستثمرون الدوليون والإقليميون في استراتيجية أعمال المصرف ومتانته الائتمانية، كما يعكس هذا الإصدار إهتمام المستثمرين الكبيرة في السوق القطري. نحن فخورون بكوننا أول بنك قطري يدخل سوق الإصدارات بالدولار الأمريكي بعد أكثر من عامين. ساعد الطلب الاستثنائي من المستثمرين على تحقيق فائض في الاكتتاب ومكننا ذلك من تسعير الإصدار بكفاءة عالية".

يتمتع المصرف بتصنيف A1 من وكالة موديز و A- من وكالة فيتش. وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج المصرف لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة يورونكست دبلن “Euronext Dublin”.

وتم تعيين إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين قام كل من بنك إيه.بي.سي وبنك دخان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي وكيو إنفست وQNB كابيتال وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري السجلات والمديرين المشتركين للإصدار.

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