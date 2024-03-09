المعاملة لاقت طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين وتجاوزت حجم الاكتتاب بمعدل 3.2 أضعاف

إصدار لإعادة تمويل استحقاق 2024 ودعم النمو من قبل مالك ومطور ومشغل أكبر مركز تسوق في المملكة العربية السعودية.

المنامة: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش أو المجموعة) اليوم أنها قامت بدور "مدير رئيسي مشترك" وأحد مديري الاكتتاب للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات من قبل شركة المراكز العربية، التي تزاول نشاطها تحت اسم "مراكز سينومي"، مالك ومطور ومشغل أكبر مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية.

ومع سجل طلبات بإجمالي يزيد عن 1.6 مليار دولار أمريكي، تجاوز الاكتتاب الحد المقرر له بمقدار 3.2 أضعاف، حيث لاقت هذه المعاملة طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال السيد أحمد عبدالرحمن جمشير، رئيس استثمارات الخزينة بمجموعة جي إف إتش المالية، "نحن سعداء بالقيام بدور استراتيجي في هذه المعاملة لشركة "مراكز سينومي". إن هذا الإصدار الناجح لا يعكس قدرات مجموعة جي إف إتش المالية القوية في الأسواق فحسب، بل يعكس أيضا ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم في مجموعة جي إف إتش المالية. ومن خلال هذا الإصدار، يسعدنا أيضاً دعم رؤية سينومي الرامية إلى تقديم عروض راقية عالية المستوى لعملائها في المملكة العربية السعودية. وتماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تكرس مجموعة جي إف إتش المالية جهودها للمساعدة في توفير مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تساهم في التنويع الاقتصادي والنمو بالمملكة."

من جانبه قال السيد فريدريك فوسات، رئيس الرقابة المالية في شركة مراكز سينومي، "هذه المعاملة استراتيجية بالفعل، فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا للتمويل المؤسسي، لتمكيننا من دفع عجلة النمو خلال هذه المرحلة الهامة جدا من الفرص والتحول في المملكة العربية السعودية. نحن ممتنون للدعم المقدم من مجموعة جي إف إتش المالية، ووصولها الإقليمي والعالمي لقاعدة مستثمرين متميزة ومتنوعة، مما ساهم بشكل كبير في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار."

حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، إدارة الثروات، الأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوروبا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجموعة: www.gfh.com.

حول مراكز سينومي:

مراكز سينومي هي المالك والمشغل والمطور الرائد لمراكز التسوق الراقية المعاصرة في المملكة العربية السعودية. على مدار أكثر من عقد من الزمن، قدمت الشركة لعملائها مجموعة كاملة من مراكز التسوق المعاصرة الراقية التي تتفق مع المعايير الدولية، والتي تقع في أكثر المناطق جاذبية في البلاد لتلبية جميع احتياجات التسوق ومتطلبات السوق. في الوقت الحالي، تمتلك مراكز سينومي محفظة مكونة من 21 أصلا في مواقع استراتيجية عبر 10 مدن سعودية رئيسية.

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