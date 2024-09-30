مركز دبي للسلع المتعددة يعلن تسجيل نمو بنسبة 6% في عدد الشركات الإيطالية المُسجّلة في منطقته الحرّة خلال العام 2024، ليتخطى عددها عتبة الـ 500 شركة

تم الإعلان عن هذا النمو خلال النسخة الأحدث من الجولة الترويجية التابعة للمركز تحت عنوان "وُجد من أجل التجارة"، والتي أقيمت في المدينتين الإيطاليتين روما وميلانو

تم إطلاع ما يقرب من 180 من قادة الأعمال الإيطاليين على العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، ضمن قطاعات استراتيجية رئيسية، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والرفاهية، والأزياء

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن نمو عدد الشركات الإيطالية المُسجلة في منطقته الحرّة إلى أكثر من 500 شركة، مما يمثل زيادة بنسبة 6٪ منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان تتويجاً للنجاح الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة في اختتام جولته الترويجية المباشرة "وُجد من أجل التجارة" في إيطاليا، والتي أقيمت في كل من ميلانو وروما، والتي ركّزت على قطاعات رئيسية مثل الأحجار الكريمة والمجوهرات والرفاهية والأزياء، حيث سلّط المركز الضوء على آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

تأتي الزيارة الأخيرة لمركز دبي للسلع المتعددة إلى إيطاليا في أعقاب النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 9 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2023. وبخلاف كون الإمارات تتمتع بمكانة راسخة كأكبر شريك تجاري لإيطاليا في الوطن العربي، فإن هذا النمو في الصادرات الإيطالية يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات، لاسيّما وأنها تتميز ببنيتها التحتية المتطوّرة وتتمتع بموقع استراتيجي وتتبنّى إطار عمل تنظيمي قوي، مما يتيح للشركات الإيطالية فرصة مثلى للتوسع والانطلاق نحو أسواق جديدة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "مع تجارة ثنائية وصلت قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول لإيطاليا في المنطقة، وتتعزز علاقاتنا بسرعة كل عام. نحن نستضيف حالياً أكثر من 500 شركة إيطالية في منطقتنا الحرة، والتي تجذبها عروض القيمة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة وبيئة الأعمال التي توفر أنظمة ولوائح صديقة للأعمال وبنية تحتية عالمية المستوى ومعدل ضريبة شركات تنافسي للغاية بنسبة 9٪. من التكنولوجيا والمجوهرات إلى الأحجار الكريمة والقهوة والطاقة، أتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات الإيطالية تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة في السنوات القادمة بينما نواصل الاستفادة من علاقاتنا التجارية والاستثمارية المتنامية."

وقد أقيمت فعاليات الجولة الترويجية في كلا المدينتين بالشراكة مع كل من "كوربيلو كاردو" و"جرافانتي ورايمو" و"فوربس إيطاليا" ونادي كورمايور للجولف إيه غراند جوراس. وقام كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع ما يقرب من 180 من قادة الأعمال الإيطاليين ضمن قطاعات مختلفة على مزايا ممارسة الأعمال في دبي انطلاقً من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد أحد أكثر مناطق الأعمال اتصالاً وترابطاً على مستوى العالم.

يلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة %15 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2,700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً نحو 25,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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