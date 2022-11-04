· أكبر مشروع طاقة من الرياح لشركة إنجي في البر بقدرة 500 ميجاواط

· المشروع سيساهم في تزويد 800 ألف منزل مصري بالطاقة

· سيتم توفير نحو مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا

وضعت شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حجر الأساس لإنشاء مزرعة رياح جديدة بقدرة 500 ميجاواط في رأس غارب بمصر، خلال احتفال أقامته نهار الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022. والبحر الأحمر لطاقة الرياح عبارة عن اتحاد شركات يضم إنجي الفرنسية (35٪)، أوراسكوم للإنشاء (25٪)، وشركة تويوتا توشو (20٪) ومجموعة يوروس إنرجي (20٪).

ويعد مشروع خليج السويس 2 الذي يقع على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب بمصر، أكبر محطة برية لتوليد الطاقة من الرياح ضمن إطار محفظة إنجي، وسيدعم مصر في مسيرتها الآيلة إلى الانتقال نحو الطاقة المتجددة. وستصبح المحطة، التي تتطابق مع المعايير البيئية الحاسمة، عند تشغيلها بالكامل أكبر محطة لطاقة الرياح مطورة من قبل القطاع الخاص في مصر وقادرة على توفير طاقة نظيفة لأكثر من 800 ألف منزل مصري.

سيدعم هذا المشروع جهود مصر الآيلة إلى إزالة الكربون، وذلك من خلال الاستفادة من موارد الرياح الاستثنائية في منطقة خليج السويس التي تشهد 360 يومًا من الرياح سنويًا، وستساهم في تحقيق أهداف مصر الرامية إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة مساهماتها إلى أكثر 42٪ بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن سنويا.

إن مشروع مزرعة الرياح الجديد بقدرة 500 ميجاواط، سيبني على النجاح السابق الذي حققه التحالف في تطوير محطة خليج السويس 1 ومزرعة رياح رأس غارب بقدرة 262.5 ميجاواط، الذي يعد أول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر من ناحية النوع والحجم الذي تم إنجازه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد. وتمكن المشروع من مضاعفة قدرة طاقة الرياح لاتحاد الشركات ثلاث مرات في مصر إلى 762.5 ميجاواط، وتم التفاوض على هذا المشروع الجديد على أساس ثنائي مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفتها المتعاقد، من خلال اتحاد شركات خليج السويس 1.

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