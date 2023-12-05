أصبح بإمكان شركات الصرافة في دولة الإمارات إصدار إيصالات إلكترونية للعملاء

المبادرة تأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28

أطلقت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، نظام الإيصال الإلكتروني بهدف تحويل المعاملات المالية الورقية إلى معاملات إلكترونية بالكامل، وذلك من أجل تعزيز الكفاءة والمسؤولية البيئية في قطاع التحويلات المالية.

يأتي إطلاق هذه المبادرة بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث أصبح بإمكان شركات الصرافة من خلال هذه المبادرة إصدار إيصالات إلكترونية للعملاء، مما يوفر أكثر من 50 مليون إيصال ورقي سنويً. وسيتمكن العملاء من الحصول على الوصل الإلكتروني عبر الإيميل أو الواتساب بمجرد التوقيع في النظام الإلكتروني.

وتعليقاً، قال أديب أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "بينما يجتمع العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة قضايا المناخ الملحة في مؤتمر المناخ كوب 28، نؤكد في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي التزامنا بقيادة النمو المستدام والابتكار في القطاع المالي بدولة الإمارات". وأضاف أحمد: "باعتبارنا منصة استباقية متخصصة في قطاع الصيرفة والتحويل المالي، نحن فخورون بقيادة التغيير نحو مشهد مالي أكثر استدامة وكفاءة يركز على العملاء. ونؤكد على العمل المستمر من أجل تطوير معايير جديدة ومستدامة في صناعة التكنولوجيا المالية."

أصبح بإمكان العملاء الآن تخزين الإيصالات الإلكترونية بشكل آمن على هواتفهم الذكية والوصول إليها بلمسة زر واحدة. وسيتم تشفير المعلومات المالية وتسليمها مباشرة إلى العميل، مما يضمن سرية البيانات، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

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نبذة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي:

تعتبر مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مجموعة أعمال مسجلة تابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، والمؤسسة المعنية برعاية ودعم الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص في دولة الإمارات. وتلعب المجموعة دورًا حيويًا في دعم القطاع المالي حيث تركز بشكل رئيسي على ضمان تنفيذ أفضل المعايير والممارسات، كما تعتبر منصة لتبادل المعرفة بين شركات الصيرفة، بالإضافة إلى تمثيل المجموعة للشركات العاملة في القطاع أمام الهيئات التنظيمية والحكومية. ومن خلال تبسيط اللوائح التشغيلية، تهدف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى تعزيز بيئة الأعمال والنمو في دولة الإمارات.

وتضم المجموعة عدد من الشركات العاملة في قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، تعمل تحت منصة واحدة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل المنافع وتعزيز بيئة تعاونية بين أعضائها من الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 100 فرع إلى الشركات الصغيرة.