الظهران – أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة إير برودكتس قدرة، اليوم، أن أرامكو السعودية أكملت الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، ومقرها الجبيل. وتجمع الاتفاقية بين خبراء في مجالاتهم بهدف تزويد مدينة الجبيل الصناعية بالهيدروجين، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، على نطاق واسع.

وتستهدف شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية إنتاج الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون من الغاز الطبيعي، والذي يُشار إليه أيضًا باسم "الهيدروجين الأزرق" من خلال استخلاص الكربون وتخزينه، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التسويقية لإنتاج الهيدروجين الأزرق بالتنسيق مع أنشطة استخلاص وتخزين الكربون في أرامكو السعودية في الجبيل.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية، الأستاذ أشرف الغزاوي: "من المتوقع أن يُسهم استثمار أرامكو السعودية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تطوير شبكة الهيدروجين في المنطقة الشرقية بالمملكة، وستساعدنا هذه الشبكة بالإضافة إلى مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل من الاستفادة من الفرص الناشئة محليًا وعالميًا لخفض انبعاثات الكربون ودفع عجلة النمو وتنويع محفظتنا من الطاقة".

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الأستاذ أحمد حبابو: "يُعد هذا المشروع المشترك مثالًا آخر على الخطوات التي تتخذها أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس قدرة للإسهام في تطوير شبكة هيدروجين قوية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وخدمة القطاعات الحيوية، مثل: التكرير والكيميائيات والبتروكيميائيات".

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الأستاذ محمد أبونيان: "نحن فخورون بالشراكة مع أرامكو السعودية، وباكتمال هذه الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وبين مورد عالمي رائد للهيدروجين، بهدف توليد حلول الطاقة منخفضة الكربون وفقًا لرؤية المملكة 2030".

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