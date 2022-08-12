أبوظبي : أعلنت اليوم شركة شيميرا كابيتال المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والحلول الاستثمارية ومقرها أبوظبي، عن نجاحها في إتمام تقديم خدماتها الاستشارية في صفقة استثمار شركة " إنترناشيونال إنرجي هولدنج – International Energy Holding" في شركة "كاليون إنرجي – Kalyon Enerji" بقيمة استثمارية بلغت 1.8 مليار درهم إماراتي. وقد قامت شيميرا كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد لشركة "إنترناشيونال إنرجي هولدنج " خلال تنفيذ الصفقة.

ومن المقرر أن تشهد الصفقة قيام شركة "إنترناشيونال إنرجي هولدنج" بالاستحواذ على حصة 50% في شركة "كاليون إنرجي". وتعد شركة "إنترناشيونال إنرجي هولدنج" إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، وتضم محفظة أصولها المتنوعة أكثر من 200 مشروع وشركة في تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية. وتأسست شركة "كاليون إنرجي" بواسطة الشركة التركية "كاليون القابضة"، وهي شركة رائدة في مجموعة من الأنشطة المتعددة وتمتلك محفظة متنوعة من الأصول. وتشمل محفظة الأصول التابعة لشركة "كاليون إنرجي" مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة كارابينار بطاقة إنتاجية تبلغ 1.347 ميجاوات / 1000 ميجاوات. وسوف تثمر تلك الصفقة عن تنويع وتوسيع محفظة استثمارات شركة "إنترناشيونال إنرجي هولدنج" في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع "كاليون جروب" عبر تحديد وإتاحة سبل التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى بتركيا.

وفي هذا السياق، أعرب محمد هشام مدير إدارة الاستثمار المصرفي بشركة شيميرا كابيتال، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة "إنترناشيونال إنرجي هولدنج" في تنفيذ هذه الصفقة البارزة، والتي ستثمر عن تمكين الشركة من الاستثمار في محفظة جذابة من مشروعات الطاقة الشمسية، فضلاً عن تأسيس قاعدة للدخول في مزيد من الشراكات مع "كاليون جروب" خلال الفترة المقبلة. وأعرب هشام عن فخره بالدور الرائد الذي لعبته شركة شيميرا في هذه الصفقة، مؤكدًا على التزام الشركة بدعم عملائها في تنفيذ مختلف الصفقات بالأسواق المحلية والدولية.

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عن شركة شيميرا كابيتال ذ.م.م

شركة شيميرا كابيتال هي شركة مملوكة بالكامل لشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م.) وتقوم بتوظيف ما تحظى به الشركة الأم من خبرات واسعة في مجال الاستثمارات الخاصة وكذلك سجل نجاحاتها في تنمية وتعظيم العائدات الاستثمارية بما يتجاوز متوسط أداء الأسواق التي تعمل بها. وتقوم الشركة باستحداث وهيكلة أدوات استثمارية مبتكرة مع التركيز بشكل رئيسي على إدارة الأصول البديلة، عبر توظيف شبكة علاقاتها المتميزة مع كبار المستثمرين ذوي الملاءة المالية ومكاتب الاستثمار العائلية وكذلك شركات الاستثمار الخاصة. اكتسبت شركة شيميرا كابيتال ليمتد عضوية سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) في عام 2018 وهي حاصلة على ترخيص من فئة (3C) من سلطة الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا كابيتال ذ.م.م

ماري بجويلهان

هاتف: 0931 668 52 0 (971+)

بريد إلكتروني: chimeracapital@kekstcnc.com chimerainvestment.com/

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998 في مدينة أبوظبي في إطار مبادرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع وتنمية أعمال القطاعات غير النفطية، وهي شركة قابضة متنوعة سريعة النمو تعيد تعريف السوق العالمي. وتمثل الشركة العالمية القابضة أكبر الشركات التابعة للمجموعة الملكية بأبوظبي، وتمثل حاضنة لأعمال العديد من شركات المجموعة. وتضم محفظة أصول الشركة العالمية القابضة أكثر من 200 كيان قانوني موزع على تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية، ومنها المرافق، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات. ,تتبنّى الشركة العالمية القابضة استراتيجية واضحة المعالم يتمثّل هدفها في تعزيز نموّ محفظة أعمالها عبر تنفيذ سلسلة من صفقات الاستحواذ وضخ الاستثمارات الاستراتيجية والدخول في مختلف الشراكات. وقد نجحت الشركة في تعزيز تواجدها على الساحة العالمية وتم تصنيفها ضمن قائمة "أكبر 100 شكة في الشرق الأوسط" بمجلة فوربس خلال عام 2020، وكذلك تصنيفها كالشركة الأعلى قيمة في أبوظبي بنواسطة مؤسسة رويترز.