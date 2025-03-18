القاهرة، مصر: أعلنت باي سكاي، الشركة الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية الرقمية، عن اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية، للعام الثالث على التوالي، لتواصل بذلك ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الشركات التي تقود قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.

ويعكس هذا التقدير الإقليمي والدولي ثمرة الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها باي سكاي، والتي ترتكز على الابتكار المستدام، والتوسع المدروس في الأسواق ذات النمو المرتفع، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات العالمية.

جاء ذلك بعد سلسلة من النجاحات الكبرى التي حققتها باي سكاي خلال العام الماضي 2024، والتي عززت مكانتها إقليمياً وعالمياً، من أبرزها توسعها في السوق الإفريقي من خلال إطلاق عملياتها في أفريقيا، بالتعاون مع مجموعةMTN ، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتقديم حلول دفع رقمية متطورة تلبي احتياجات الأسواق الناشئة.

منذ تأسيسها عام ٢.١٧ على يد وليد صادق، لعبت باي سكاي دورًا محوريًا في إحداث ثورة في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلولًا متطورة للبنوك، والبنوك المركزية، والحكومات، وشركات الاتصالات، والشركات، والأفراد. تعمل الشركة حاليًا في ١٨ دولة، تشمل: مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، باكستان، ليبيا، السودان، أوغندا، بوتسوانا، غانا، ساحل العاج، السنغال، مالي، بنين، توغو، والكاميرون. في عام ٢٠٢٤ وحده، قامت أنظمة باي سكاي بمعالجة أكثر من 3.9مليار دولار أمريكي من المعاملات، مما يرسخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع.

حلول باي سكاي في مجال التكنولوجيا المالية

تقدم باي سكاي حلولًا رقمية متكاملة تعيد تعريف أنظمة المدفوعات الوطنية والخدمات المالية، حيث تعمل على تمكين ١٠ بنوك مركزية بأنظمة دفع وطنية متكاملة، مما يساهم في رقمنة كافة الخدمات الحكومية وتعزيز الشمول المالي على نطاق واسع. وتشمل حلولها الرقمية بوابات الدفع الإلكترونية، التي تتيح للبنوك تقديم خدمات مدفوعات متطورة، بالإضافة إلى تطبيقات فائقة (Super Apps) تمنح الأفراد والشركات منصة موحدة لإدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان. كما تقدم حلول نقاط البيع (POS) والدفع عبر الهاتف المحمول (SoftPOS) التي تمكن التجار من قبول المدفوعات الإلكترونية بكفاءة، بالإضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية (Marketplaces)، التي تساعد الشركات على التحول الرقمي وتنمية أعمالها.

يلا سوبر آب – أول سوبر آب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

من أبرز إنجازات باي سكاي كان إطلاق يلّا سوبر آب (Yalla Super App) بالتعاون مع فيزا، وهو أول تطبيق فائق (Super App) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أحدث تحولًا جذريًا في الخدمات المالية عبر دمج المدفوعات الرقمية مع الخدمات الحياتية اليومية. منذ إطلاقه في عام ٢٠٢٢، تم تحميل التطبيق أكثر من ٣ ملايين مرة، ومعالجة أكثر من ١٧ مليون معاملة.

تعليق وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي:

"اختيارنا ضمن قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط هو شهادة على التزامنا المستمر بالابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية. رؤيتنا تتمثل في توفير خدمات مالية سهلة وآمنة للجميع، وهذا التكريم يعزز التزامنا بتوسيع نطاق الشمول المالي في المنطقة وخارجها."

مستقبل أكثر ابتكارًا في قطاع التكنولوجيا المالية

مع استمرار باي سكاي في التوسع، فإنها تواصل التزامها بتطوير حلول مبتكرة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في التحول الرقمي في الأسواق الناشئة. ومن خلال استراتيجيات توسع طموحة، تستعد باي سكاي لإعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة.

نبذة عن باي سكاي

تأسست باي سكاي عام ٢٠١٧، وهي شركة رائدة في تقديم حلول المدفوعات الرقمية، حيث تعمل في ١٨ دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. تقدم الشركة حلولًا متكاملة للبنوك، والبنوك المركزية، والشركات، والأفراد، تشمل أنظمة الدفع الوطنية، والتطبيقات الفائقة، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على تعزيز الابتكار والشمول المالي.

وقد تُوّجت هذه النجاحات بحصول باي سكاي على عدد من الجوائز المرموقة خلال العام، حيث نالت لقب "شركة التكنولوجيا المالية لعام 2024"، كما فاز تطبيقها الرائد "يلا سوبر آب" بجائزة "أفضل تطبيق مدفوعات للهاتف" ضمن جوائز MENA Fintech Awards خلال أسبوع أبوظبي المالي، وحصلت علي لقب " الشركة الأسرع نمواً في مجال التكنولوجيا المالية" في عام 2024 من” Global Business Outlook”، في تأكيد جديد على تميز نموذج أعمالها.

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