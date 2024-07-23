تعتزم "شارك نينجا" توسيع حضورها داخل الحي الأكثر تميُّزًا بوسط لندن؛ حيث ستستأجر في مبنى "50 إلكتريك بوليفارد" مساحة إضافية تبلغ 32,000 قدم مربع، لتتخذها مقرًا رئيسيًا لإدارة أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

الشركة الرائدة في الأجهزة المنزلية هي أول مستأجر داخل المبنى الإداري الأكثر حداثة من تصميم "فوستر + بارتنرز"، ومن المُزمع البدء في نقل الموظفين إلى المقر الجديد اعتبارًا من الخريف المقبل.

تمتلك "شارك نينجا" بالفعل مساحة مكتبية تبلغ 25,000 قدم مربع داخل محطة الطاقة المدرجة من الدرجة الثانية*، بالإضافة إلى مرفق مُخصص لاختبار المنتجات وتقديم العروض التجريبية في شارع (Arches Lane) بجوار المعلم الأكثر شهرة في لندن.

بجوار المعلم الأكثر شهرة في لندن. "50 إلكتريك بوليفارد" يُعد الإضافة الأحدث إلى حي "باترسي باور ستيشن" ( Battersea Power Station ) المُتكامل، الذي يحتضن أكثر من 140 من المتاجر، والمطاعم، وصالات المشروبات الفاخرة، والتجارب الترفيهية، حول محطة الطاقة المدرجة من الدرجة الثانية*.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسُر "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station) الإعلان عن توقيع عقد الإيجار الأولفي المبنى الإداري "50 إلكتريك بوليفارد" المُصمم بواسطة "فوستر + بارتنرز"؛ حيث قامت "شارك نينجا"، الشركة الرائدة في الأجهزة المنزلية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، باستئجار مساحة مكتبية هائلة تبلغ 32,000 قدم مربع لإقامة مقرها الرئيسي الجديد لإدارة عمليات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. "شارك نينجا" المشهورة بمكانس "نينجا" الكهربائية، وأجهزة "شارك بيوتي" لتصفيف الشعر، ومقالي "نينجا" الهوائية، وأجهزة المطبخ، تعتزم نقل الموظفين إلى المقر الجديد خلال الخريف القادم.

تتألف المساحة المكتبية التي استأجرتها "شارك نينجا" في حي "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station) من طابقين بسعة استيعابية هائلة تصل إلى 320 موظفًا، مع تصميم عصري أنيق متماشي مع الواجهة الزجاجية المتموجة للمبنى، مما يخلق مساحة عمل مرنة مجهزة على أحدث طراز بأفخم وسائل الراحة، بما في ذلك شرفة خاصة، ومقهى يضُم صالة فسيحة، بالإضافة إلى المنطقة المُخصصة للاستراحة وتناول الطعام. نُخبة من المكاتب العصرية المحاطة بالنباتات والإضاءة الطبيعية لبيئة عمل صحية ترتقي برفاهية الموظفين، إلى جانب مجموعة من المرافق المتطورة لاختبار المنتجات الجديدة، بما في ذلك صالون تجميل، ومطبخ استعراضي، مما يُعزز الابتكار في قلب مكان العمل.

يعكس انتقال "شارك نينجا" إلى مبنى "50 إلكتريك بوليفارد"، الحائز على شهادة "ويل" البلاتينية والمُصنف ضمن أعلى فئات تقييم "برييم" المرموق، مساعي الشركة الحثيثة لتعزيز حضورها في "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station). فبعد استئجار مساحة مكتبية تبلغ 25,000 قدم مربع، خصصت نصفها للبحث والتطوير، داخل محطة الطاقة المدرجة من الدرجة الثانية* في عام 2022، أصبحت الشركة بحاجة إلى مساحة أكبر مع التوسع المطرد الذي شهدته، لذا أنشأت مرفقًا لاختبار المنتجات الجديدة وتقديم العروض التجريبية في إحدى وحدات شارع (Arches Lane) بجوار حي "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station)، لتُضيف الآن المزيد من التوسعات مع إطلاق المقر الرئيسي الجديد لإدارة أعمالها بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من داخل مبنى "50 إلكتريك بوليفارد".

صرح "دان ويستلي"، مدير التأجير لدى شركة "باترسي" (Battersea Power Station Development)، قائلًا: "كم نحن سعداء بتوسع "شارك نينجا" في حي "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station)، الذي وقع عليه الاختيار من قِبل هذه العلامة التجارية العالمية الأكثر شهرة، لافتتاح مقرها الرئيسي الجديد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. يُعد هذا دليلًا على جاذبية المجتمع الحيوي مُتعدد الأوجه الذي أسسناه، ويُسلط الضوء على ارتفاع الطلب على هذه المساحات المكتبية المستدامة المزودة بأحدث التقنيات المتطورة في لندن".

صرح "توم براون"، رئيس عمليات شركة "شارك نينجا" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: "تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة عمل ديناميكية أكثر حداثة للموظفين، فضلًا عن توسيع حضورنا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا لشركة "شارك نينجا". تحتضن "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station) بيئة ملهمة تدعم نمونا وتتوافق مع رؤيتنا للمستقبل، لذا فإننا سعداء كوننا جزءًا من هذا المجتمع النابض بأبهى صور الحياة، ونعتزم مواصلة السعي نحو التميُّز في تطوير المنتجات وتحقيق رضا العملاء."

أُعلن عن اكتمال مشروع "50 إلكتريك بوليفارد" مؤخرًا، ويُعد هذا المبنى الإداري المُمتد على مساحة 200,000 قدم مربع الإضافة الأحدث إلى حي "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station) المُتكامل، الذي يحتضن أكثر من 140 من المتاجر، والمطاعم، وصالات المشروبات الفاخرة، والتجارب الترفيهية، حول محطة الطاقة المدرجة من الدرجة الثانية*.

يتفرّد المبنى الإداري الجديد بواجهة زجاجية متموجة من تصميم "فوستر + بارتنرز"، وهو مجهز على أحدث طراز بأفخم وسائل الراحة، بما في ذلك منطقة "لايت بوكس" التي تتمتع بسعة استيعابية رحبة تصل إلى 240 فردًا، مع مساحة مُخصصة للعروض التقديمية، ومناور سماوية من الزجاج "سكاي لايت"، ونحو 800 من النباتات والأشجار؛ حيث يمكن للموظفين أخذ وقت مُستقطع للراحة في محيط رحب يبعث على الاسترخاء، هذا بالإضافة إلى حديقة سطحمُمتدة على مساحة 1800 قدم مربع، مع أروع الإطلالات البانورامية الخلابة عبر مُختلف أنحاء حي "باترسي باور ستيشن" (Battersea PowerStation)، ونهر التايمز، وأفق لندن الساحر.

يوفر المبنى المُصنف ضمن أعلى فئات تقييم "برييم" المرموق، وحدات إدارية بمساحة 16,000 قدم مربع، مُزودة بشرفات خارجية مفتوحة في الهواء الطلق، وواجهات زجاجية مُمتدة من الأرض إلى السقف مع نوافذ قابلة للفتح، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية الحائزة على التصنيف البلاتيني من شهادة "سمارت سكور" المُعترف بها دوليًا، التي تُتيح تجارب مُحسنة دون تلامس، في محيط عمل مُتطور يمتثل بأعلى المعايير التكنولوجية العالمية.

من المُزمع أن يستقطب مُجمع المكاتب المزدهر في "باترسي باور ستيشن" (Battersea Power Station) ما يربو على 3,500 موظف لدى أكثر من 60 شركة مُختلفة، بما في ذلك "أبل" التي اتخذت وحدة إدارية مُمتدة على مساحة هائلة تبلغ 500,000 قدم مربع لتُصبح مقرها الجديد بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إطلاق مساحة العمل المرنة "ذا إنجين روم" التابعة لشركة "آي دبليو جي" العالمية.

حول محطة "باترسي" للطاقة (BATTERSEA):

· محطة "باترسي" للطاقة (Battersea Power Station) هي واحدة من أكبر الأحياء الجديدة ذات التصاميم العصرية على ضفاف النهر في وسط لندن. يشهد مشروع إعادة التطوير إنشاء وجهة نابضة بالحياة ومتعددة الاستخدامات تحتضن مجتمعًا كاملًا من المنازل، ومتاجر التجزئة، والمطاعم، والمكاتب، والمراكز الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى 19 فدانًا من المساحات المفتوحة والأماكن العامة، المتصلة جميعها بامتداد شبكة لندن لمترو الأنفاق ضمن الخط الشمالي.

· يمتد مشروع محطة "باترسي" للطاقة (Battersea Power Station) على مساحة شاسعة تبلغ 42 فدانًا، تشمل 3.5 مليون قدم مربع من المساحات التجارية المختلطة، إلى جانب أكثر من4,000 منزل جديد.

· تم تسليم وافتتاح أكثر من 100 من المتاجر، والمطاعم، والمقاهي، فضلًا عن مختلف التجارب الترفيهية المتميزة، وما يقرب من550,000 قدم مربع من المساحات المكتبية، وأكثر من 2000 منزل خلال المراحل الثلاث الأولى من المشروع وهي "سيركس ويست فيلدج"، ومحطة الطاقة المدرجة من الدرجة الثانية، و"إلكتريك بوليفارد"، مع خطط واعدة لتطوير المزيد خلال المراحل المستقبلية.

· تقع محطة "باترسي" للطاقة (Battersea Power Station) على بعد 15 دقيقة فقط من منطقة "ويست إند" وحي "سيتي" عبر محطة مترو أنفاق محطة "باترسي" للطاقة (Battersea Power Station) في المنطقة 1 على امتداد الخط الشمالي. ويتمتع الحي بخدمة التاكسي المائي التي أطلقتها "أوبر" بالتعاون مع شركة "تايمز كليبرز" لحافلات النقل المائي؛ حيث يبعد سد نهر التايمز بمسافة تستغرق 15 دقيقة فقط، و20 دقيقة من جسر "بلاك فرايار"، و30 دقيقة من "بوتني"، و40 دقيقة من "كناري وارف". يسهُل أيضًا الوصول إلى محطة "باترسي" للطاقة (Battersea Power Station) بالحافلات، والدراجات، والسيارات، والقطارات.

· إن تجديد محطة "باترسي" للطاقة (Battersea Power Station) سيؤدي إلى خلق20,000 فرصة عمل جديدة، مما يوفر فرصًا وظيفية طويلة الأمد للسكان المحليين. ومن المقرر بناء مرفق طبي جديد تابع لهيئة "خدمات الصحة الوطنية" (NHS) في بريطانيا.

· "باترسي" (Battersea Power Station Development)، هي شركة مملوكة بواسطة كونسورتيوم ماليزي يضم شركة "اس بي سيتيا" بنسبة 40%، وشركة "سيم داربي" للتطوير العقاري بنسبة 40%، بالإضافة إلى صندوق ادخار الموظفين بنسبة 20%، أما جميع الأصول التجارية داخل مبنى محطة الطاقة، فإنها مملوكة الآن بشكل مباشر بواسطة شركة "بيرمودالان ناسيونال بيرهاد" (PNB)، وصندوق ادخار الموظفين EPF)).

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