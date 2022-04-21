حسن جاسم النويس احتل المرتبة الخامسة في القائمة على مستوى الشرق الأوسط، والأولى على مستوى دولة الإمارات

الإمارات العربية المتحدة تهيمن على القائمة بواقع 25 قائداً من أصل 50 يرأسون شركات صحية رائدة في الإمارات، 5 منها في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: صُنِّف حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، من بين أفضل خمسة قادة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة في قائمة "أقوى 50 قائداً في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" التي نشرتها مؤخراً مجلة فوربس الشرق الأوسط.

هذا وقد حلّ النويس في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في القائمة التي ضمّت آخرين يمثلون مؤسسات إقليمية وعالمية، بما في ذلك رؤساء المستشفيات وشركات الأدوية ومراكز التشخيص وكبار مزودي التكنولوجيا الصحية. وقد شملت القائمة 25 رئيساً لشركات متواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 5 منها في أبوظبي.

ويأخذ التصنيف في عين الاعتبار الخبرة الفردية، بالإضافة إلى حجم أعمال الشركة، وقوة تأثيرها على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، والمبادرات المبتكرة التي أطلقتها، بما في ذلك التنوع في العمليات، وملكية الأصول.

وفي هذا الإطار، قال النويس: "يسعدني أن يتم إدراجي في تصنيف فوربس الشرق الأوسط بجانب نخبة من الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء المنطقة. إن هذا التصنيف هو لا شكّ تكريس للعمل الجاد والتفاني الذي تتميّز به فرق العمل عبر شبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى، والتي يساهم كلّ منها في رؤيتنا الموحدة لتطوير مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

وأضاف: "من خلال مساعينا الحثيثة لتطوير خدماتنا، فقد قللنا من حاجة المرضى إلى السفر للخارج لتلقي العلاج المناسب، حيث أصبح بإمكانهم الآن تلقي رعاية صحية عالمية المستوى في العديد من مراكز التميّز المتواجدة في الدولة والمعترف بها دولياً. وإننا نفتخر أيضاً بمرافقنا الحديثة والمتطوّرة، وفريق مقدمي الرعاية من ذوي الخبرات العالمية لدينا، وباعتماد التقنيات المبتكرة مما يضمن حصول مرضانا على أفضل رعاية صحية ممكنة."

تم إطلاق مبادلة للرعاية الصحية في يناير 2021 لتضم شبكة عالمية المستوى من مقدمي الرعاية الصحية بما في ذلك كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وهيلث بوينت، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز الفحص الصحي كابيتال، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد. وفي عام 2021، استحوذت مبادلة للرعاية الصحية على شركة UEMedical التي تضم مستشفى دانة الإمارات، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية، بالإضافة إلى حيازتها على حصة في عيادات المسواك في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية العام، أعلنت مبادلة للرعاية الصحية عن تعاونها مع هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق منشأة طبية ومركزاً لجراحة اليوم الواحد على مساحة 125000 قدم مربع في الربع الثالث من العام الحالي.

عطفاً على ما تقدّم، تابع النويس: "التزامنا يتمحور حول وضع المريض في صميم كل ما نقوم به لتحسين تجربته والنتائج الطبية ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث يكمن هدفنا في تقديم رعاية طبية شاملة وووقائية بأعلى المعايير."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، ومستشفى دانة الإمارات، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، وهيلث بلاس للإخصاب، ومركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي، إلى جانب حصتها في مجموعة المسواك لطب الأسنان. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز للقطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

يمكنكم متابعة مبادلة للرعاية الصحية عبر @mubadalahealth على تويتر وإنستاجرام وفيس بوك ولينكدإن

Maroun Farah