دبي: أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، اليوم أن منصة "زوهو فاينانس" Zoho Finance سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 42 % في عدد العملاء الجدد بدولة الإمارات العربية المتحدة، و50 % على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما نفذت الشركة أيضاً توسعات كبيرة لمنصتها "فاينانس" مع إضافة أكثر من 230 ملحقاً في موقع سوق زوهو الإلكتروني، إلى جانب طرح بوابة مطور متخصصة. وعلاوة على ذلك، أطلقت الشركة "زوهو براكتس" Zoho Practice، وهو حلّ متكامل لإدارة ممارسات المحاسبة. وتسهم هذه الإضافات في تقوية النظام الإيكولوجي لمنصة فاينانس، بما يساعد الشركات عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تخصيص تطبيقاتها وفقاً لمتطلباتها المحددة والتعاون مع محاسبيها لتعزيز عملياتها التشغيلية.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، توسعت منصة فاينانس ونمت من مجرد تطبيق واحد إلى حزمة موحدة من التطبيقات، لتتحول الآن إلى منصة شاملة تعد بمثابة الحل الأمثل للشركات من مختلف الأحجام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأضاف: "من شأن استثماراتنا المتواصلة في بناء نظام إيكولوجي قوي أن يمكّن الأعمال التجارية من جميع الأحجام من الوصول إلى أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة على مستوى المؤسسات. وتقدم منظومة منصة "زوهو فاينانس" الموسعة إمكانات كاملة للتخصيص، لضمان أن يستمر البرنامج في تلبية متطلبات الأعمال بمستويات لا مثيل لها من الكفاءة، حتى أثناء تطورها".

وأوضح نظام أن مشهد المحاسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتغير بوتيرة متسارعة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية واللوائح التشريعية الجديدة. حيث تقع الشركات في المنطقة تحت ضغط متزايد لمواكبة تلك التغيرات. وفي هذا الإطار، سيساعد حلّ "زوهو براكتس" المحاسبين على ضمان الامتثال وتوفير إدارة مالية أكثر كفاءة وخدمات ذات قيمة مضافة لعملائها".

وفي الوقت الراهن، يُتوقع من المحاسبين على امتداد المنطقة أن لا تقتصر مهامهم على مجرد توفير خدمات تقليدية مثل المعاملات المحاسبية اليومية وإدارة الدفاتر المحاسبية وإعداد التقارير المالية والتدقيق وتقديم الإقرارات الضريبية. إذ يتوقع العملاء أيضاً رؤى معمقة على المستوى التنظيمي، مثل كيفية الحدّ من الإنفاق، وتحديد مصادر الإيرادات الإضافية، وتسريع وتيرة نمو الأعمال. ولكن لتوفير تلك الخدمات المصممة حسب الطلب بدرجة عالية من التميز، يحتاج خبراء المحاسبة إلى الحصول على رؤية شاملة على الأنشطة التجارية لعملائهم، بالإضافة إلى إدارة العمليات التشغيلية لشركاتهم بكفاءة عالية.

وتم إطلاق زوهو براكتس كحلٍ متكامل صُمم بعناية لشركة المحاسبة العصرية، بقدرات وإمكانات شاملة لإدارة العملاء، وإدارة الوثائق، وتتبع مشاريع العملاء، وإدارة المهام وإعداد الجداول الزمنية والفواتير. ويقدم هذا الحل أيضاً خصائص وظيفية هي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة تم بناؤها من الصفر للشركات، بما في ذلك خاصية اكتشاف الأنشطة المشبوهة والمفارقات الحسابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سجلات العملاء، وخاصية التعاون المدمجة من خلال الدردشة والمكالمات الصوتية أو المرئية، إلى جانب منصة موحدة لتكون بمثابة مصدر واحد للحقيقة لجميع الخدمات الخاصة بالعملاء. ويأتي حل إدارة الممارسة هذا مُدمجاً بشكل مسبق مع تطبيق المحاسبة "زوهو بوكس" Zoho Books وتطبيق إدارة السفر والنفقات "زوهو اكسبنس" Zoho Expense، بما يوفر مستودع مركزي شامل مع تمكين قابلية تشغيل بيني سلسة بين الممارسة المحاسبية والشؤون المالية للعملاء.

وأطلقت زوهو مؤخراً قدرات ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من تطبيق "زوهو بوكس" المعتمد من "الهيئة الاتحادية للضرائب" والمتوافق مع ضريبة القيمة المضافة VAT من أجل ضمان امتثال الشركات لأحدث اللوائح والتشريعات. واستمراراً لهذا الزخم، أطلقت الشركة أيضاً بوابة مطور على مستوى المؤسسات. حيث تتيح هذه البوابة للمطورين من جهات خارجية بناء حلول بسهولة تعمل على تخصيص وظائف محددة في تطبيقات الشؤون المالية الخاصة بهم، وأتمتة العمليات الروتينية، ونشر الملحقات في موقع سوق زوهو الإلكتروني. وإضافة لذلك، يمكن للشركات استخدام البوابة لبناء ملحقاتها الخاصة للاستخدام داخل أقسامها.

ويوجد حالياً أكثر من 230 ملحقاً ضمن ملحقات موقع سوق زوهو الإلكتروني لمنصة "فاينانس"، والتي تتجاوز قدراتها مجرد الخصائص الوظيفية المقدمة أصلاً، لتشمل أيضاً المساعدة على حلّ المتطلبات المتقدمة.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 55 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات التكنولوجيا الأكثر إنتاجاً في العالم. ويعتمد أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو يومياً لإدارة أنشطة أعمالهم التجارية. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. وتعد زوهو كورب شركة ذات ملكية خاصة ويقع مقرها الرئيس في تشيناي بالهند. كما لديها مكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا، والبرازيل، والسعودية، والامارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.zoho.com.