دبي: أعلنت "هوتباك" Hotpack، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف ومقرها الإمارات، عن احتفالها بوصول عدد متاجرها إلى 50 متجر في عموم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. جاء ذلك خلال تدشين الشركة معرضها الرئيسي على شارع الاتحاد في دبي، حيث قامت برفع الستار عن شعارها الخاص المكرّس للاحتفاء بافتتاح 50 متجر في المنطقة. وشهدت المناسبة حضور عدد من كبار المسؤولين من الشركة للاحتفاء بهذا الإنجاز البارز.

وقال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب للمجموعة في شركة "هوتباك": "نحن فخورون بتحقيق هذا الانجاز المتميز الذي يعكس مدى التقدم الذي أحرزناه منذ تأسيسنا. إن الطلب المتزايد على حلول تغليف المواد الغذائية في هذه السوق حفّزنا على تعزيز حضورنا ضمن قطاع التجزئة في المنطقة. ونود أن نعرب عن بالغ امتناننا لعملائنا على الثقة الكبيرة التي وضعوها بنا على مدار الـ 28 عاماً الأخيرة. ونتطلع إلى مواصلة تلبية توقعاتهم في المستقبل وتجاوزها خاصة وأن التميز والجودة العالية يشكلان حجز الزاوية لعلامة "هوتباك".

وانطلاقاً من رؤيتها العالمية للعام 2030، تنفذ "هوتباك" استراتيجية توسع طموحة في منطقة الشرق الأوسط بهدف تلبية الطلب المتزايد باستمرار على منتجات تغليف المواد الغذائية. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، وسّعت الشركة بنجاح عملياتها التشغيلية للبيع بالتجزئة إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لترسخ حضورها في تلك الأسواق الرئيسية. وبالإضافة إلى جهودها ضمن قطاع التجزئة، وسّعت "هوتباك" نطاق خدمات متجرها الإلكتروني في تلك البلدان. ومن شأن عمليات التوسع الاستراتيجية هذه أن تعزز من التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في تلك المناطق.

وطرحت "هوتباك" مؤخراً مبادرة مبتكرة للاستدامة لتوفير حقائب بلاستيكية معاد تدويرها بالكامل بعد الاستهلاك PCR وذلك حصرياً لشركة "سبينس" Spinneys، في إطار التزامها تجاه البيئة. كما استثمرت الشركة بكثافة في عمليات البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة لعملائها تركز بالدرجة الأولى على الاستدامة.

وتعتبر "هوتباك" أكبر مُنتج لحلول تغليف المواد الغذائية في الشرق الأوسط بمحفظة تضم أكثر من 400 منتج. ويعمل لدى الشركة 3500 موظف وتقوم بتسويق منتجاتها لأكثر من 106 بلدان حول العالم. فيما تدير الشركة عملياتها في 16 دولة، بما في ذلك الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وماليزيا وأفريقيا.

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.