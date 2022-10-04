دبي، الإمارات العربية المتحدة: استفاد مؤسسو شبكة "إكس دي سي" من جزء من تخصيصاتهم الشخصية من الرموز لتأمين التزام بقيمة 50 مليون دولار من مجموعة الاستثمار البديل العالمية "إل دي إيه كابيتال" المحدودة لتسريع التوسع وتطوير مشاريع الطبقة الثانية عبر منظومة "إكس دي سي" ولتسهيل اعتماد الشبكة والمنفعة الواقعية. سيساعد دعم "إل دي إيه" في تمويل المشاريع والكيانات الجديدة التي تركز بشكل أساسي على زيادة اعتماد الشبكة بين المشاركين من الأفراد والمؤسسات، وبدء النشاط على السلسلة وإجمالي القيمة المؤمّن ("تي في إل") ودعم الابتكار التكنولوجي.

تم إطلاق شبكة "إكس دي سي" في عام 2019، وهي عبارة عن بلوكشين هجين على مستوى المؤسسات ومحايد كربونياً وقد تم تصميمه من الألف إلى الياء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات المالية العالمية ومستخدمي التجزئة ورجال الأعمال لمنتجات الشبكة السريعة والآمنة واللامركزية. لقد نما عدد المشاريع (القائمة على العقد الذكي) المبنية على "إكس دي سي" بشكل مستمر ومضطرد، على الرغم من الظروف الاقتصاد الكلية الحالية، مع تجذر منصات التداول اللامركزية، والميتافرسات وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال والأوراكل وموفري البريد الإلكتروني اللامركزي والتخزين السحابي وتطبيقات الدفع اللامركزية ومستودعات المستندات القانونية، والأصول الواقعية المرمزة (على سبيل المثال لا الحصر) - تجذرها جميعها – في الشبكة خلال الأشهر الأخيرة. ومع إضافة دعم "إل دي إيه"، فإن وتيرة النمو سوف تتسارع أكثر.

وقد قال ريتيش كاكاد، المؤسس المشارك لشبكة "سين فين" ("إكس دي سي"): "إن تعاوننا مع 'إل دي إيه' يدخلنا مرحلة جديدة مثيرة في تاريخ شبكة 'إكس دي سي' من خلال تمكين نمو غير مسبوق للمنظومة من الطبقة الثانية عبر حالات الاستخدام المختلفة، مع التركيز على جلب إجمالي قيمة مؤمن ("تي في إل") أكبر من أي وقت مضى إلى الشبكة بواسطة منصات التداول اللامركزية وتطبيقات الدفع اللامركزية وخدمات التمويل التقليدي/التمويل اللامركزي الفائقة القابلية للتوسع، بالإضافة إلى المنتجات المتقدمة التي تملأ الفجوات بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي".

من جهته، قال أتول خيكادي، المؤسس المشارك لشبكة "سين فين" ("إكس دي سي"): "على الرغم من وجود العديد من الصناديق المؤسسية المتحمسة للمشاركة في شبكة 'إكس دي سي' على مر السنين، فقد بحثنا دائمًا عن شركاء استراتيجيين حقيقيين - وليس فقط ممولين - يمكنهم تطوير المنظومة بشكل فعال واستراتيجي، مع توفير فائدة للشبكة، وجعل' إكس دي سي' الطبقة الأولى المفضلة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم – ولقد وجدنا هذا الشريك في 'إل دي إيه'."

وقد علق أنتوني رومانو، باسم "إل دي إيه كابيتال" المحدودة قائلاً: "إننا في 'إل دي إيه' سعيدون بالتطورات التي شهدتها شبكة 'إكس دي سي' بواسطة منظومة 'إكس دي سي'. وبالإضافة إلى التمويل، ستقدم 'إل دي إيه' المشورة الاستراتيجية والدعم لمساعدة شبكة البلوكشين 'إكس دي سي' على النهوض بدورها كشركة رائدة في السوق."

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لمحة عن "إل دي إيه كابيتال"

"إل دي إيه كابيتال" هي مجموعة استثمارية بديلة عالمية ذات خبرة متقدمة في المعاملات عبر الحدود في جميع أنحاء العالم. لقد كرس أعضاء فريقنا حياتهم المهنية للفرص الدولية والعابرة للحدود بعد أن نفذوا بشكل جماعي أكثر من 250 معاملة في مرحلة نمو الأعمال عبر 43 دولة بقيمة معاملات إجمالية تزيد عن 11 مليار دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.ldacap.com . للاستفسارات يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: info@ldacap.com

لمحة عن شبكة "إكس دي سي"

شبكة "إكس دي سي" هي شبكة مفتوحة المصدر وخالية من الكربون ومتوافقة مع آلة "إيثيريوم" الافتراضية والطبقة الأولى من "بلوكشين" وقد أثبتت نجاحها الناحية التشغيلية منذ عام 2019. تحصل الشبكة على إجماع عبر تقنية إثبات الحصة المفوض خصيصًا ("إكس دي بي أو إس") التي تسمح بأوقات معاملات مدتها ثانيتان، وكلفة معاملات قريبة من الصفر (0.0001 دولار أمريكي)، وأكثر من 2000 معاملة في الثانية، وقابلية تشغيل بيني وفق معايير المراسلة المالية "آي إس أو 20022". تعمل شبكة "إكس دي سي" على تشغيل مجموعة واسعة من حالات استخدام البلوكشين الجديدة الآمنة والقابلة للتطوير وذات الكفاءة العالية.

الموقع الإلكتروني: www.xinfin.org المصدر: "ايتوس واير"

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