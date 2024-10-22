

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة "لايفيرا" (شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) عن إبرام اتفاقية مع شركة "نوفو نورديسك"، أكبر شركات إنتاج الأنسولين في العالم، لتوطين تصنيع الإنسولين في المملكة العربية السعودية، من خلال شركة "سعودي بايو" التابعة لشركة "لايفيرا". وستعزز هذه الشراكة نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير كفاءات سعودية قادرة على تحقيق المعايير العالمية في التصنيع المعقّم. وتسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة لتصبح أول دولة منتجة للأنسولين البيولوجي المبتكر في منطقة الخليج بحلول عام 2027.

نقلة نوعية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي

تعتبر جهود توطين إنتاج الأنسولين جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة تنويع الاقتصاد السعودي من خلال تعزيز قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030. وتسعى شركة "لايفيرا" إلى تعزيز الاستقلالية الدوائية للمملكة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية من خلال توطين إنتاج دواء أساسي كالأنسولين، وتطوير القدرات المحلية لتصنيع الأدوية الحيوية، بما يدعم مكانة السعودية كمركز إقليمي للابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

يتيح هذا الإنجاز الكبير في تطوير قطاع التصنيع الحيوي الدوائي في المملكة، نقل أعلى درجات المعرفة التقنية المتقدمة في العالم، وتدريب الكوادر السعودية المتخصصة في مجالات التصنيع المعقم المتطور. ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في توفير أكثر من 200 فرصة عمل متخصصة بحلول عام 2027/2028. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الشراكة في توفير الأدوية بأسعار مناسبة ودوام تأمين احتياجات القطاع الصحي الوطني.

وقد أكدت شركة "نوفو نورديسك" السعودية أنها، من خلال هذه الاتفاقية التاريخية، ستجعل أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية في متناول مرضى السكري في المملكة العربية السعودية. فالإعلان عن توطين إنتاج الأنسولين هو خطوة نحو ضمان إتاحة أحدث الأدوية المبتكرة بشكل مستدام، من خلال التعاون مع شركتي "نوبكو" و"هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، وشركاء رئيسيين آخرين يبذلون جهودا كبيرة لتحسين ظروف حياة مرضى السكري.

وقال الدكتور إبراهيم الجفالي، رئيس مجلس إدارة "لايفيرا": "نشعر بفخر كبير بشراكتنا مع "نوفو نورديسك" التي تعكس الثقة الكبيرة في قدرات "لايفيرا" على تطبيق معاييرها الصارمة وتجاوزها. عبر هذه الاتفاقية تخطو شركة "لايفيرا" خطوة نوعية نحو تحقيق هدفها في توطين تصنيع الأدوية الأساسية في المملكة العربية السعودية وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية من خلال توفير أحدث القدرات لتصنيع الأدوية الحيوية في المملكة."

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